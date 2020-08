Por qué buscarían la captura a Jesús Orta y a otros 18 funcionarios de la Policía Federal

El ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, presuntamente se encuentra en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) y esta habría girando una orden de aprehensión por su supuesta participación en delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones de recursos de procedencia ilícita.

El monto por el que se acusaría a Orta Martínez, junto con otros 18 funcionarios, son casi 2 mil 500 millones de pesos durante su paso por la desaparecida Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Policía Federal.

El pasado 10 agosto varios medios mexicanos, entre los que se encuentra El Universal, Milenio y Reforma, informaron que un juez federal habría girado una orden de aprehensión en contra de las 19 personas por esos delitos.

En las primeras versiones se contó que elementos de seguridad acudieron al domicilio a cumplimentar la orden, pero que al no encontrarlo en casa fue calificado como “ilocalizable”.

Esta orden proviene de una supuesta denuncia interpuesta por la propia Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quien habría detectado un desvío de recursos y compras irregulares de patrullas, aeronaves, tecnología y software de espionaje a sobreprecio.

Además, se dio a conocer una lista de otros 18 funcionarios y funcionarias que habrían estado implicados en este tipo de actos, quienes ahora tendrían que responder ante la justicia mexicana.

El pasado 7 de agosto, Orta dio una entrevista al periódico mexicano Excélsior y negó los hechos. Además, aseguró que no había recibido notificación alguna sobre una investigación:

En absoluto (me han notificado) ni que haya una carpeta de investigación en mi contra y además me parece que me están arrastrando por haber tenido un puesto de Secretario General antes de Frida Martínez. Me están comentando que es una filtración de la propia Fiscalía General (de la República), por el perfil y porque está mi nombre