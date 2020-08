Coronavirus CDMX: estas son las condiciones que deben cumplir los establecimientos que se suman a la reapertura

Las albercas deberán tomar una serie de medidas. (Foto: Pixabay)

A pesar de que el semáforo epidemiológico se mantiene en naranja para la Ciudad de México durante la semana del 10 al 16 de agosto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que podrán abrir nuevas actividades bajo estrictas medidas sanitarias y filtros como: museos, albercas techadas y cines.

Sin embargo, la mandataria capitalina detalló que podrán operar hasta con un 30% de su capacidad y llamó a mantener el lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas y respetar la sana distancia.

De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, las tres actividades que podrán reanudar a partir del lunes deberán cumplir con estrictas normas para operar y son:

Albercas techadas - Reapertura 10 de agosto

-Evitar compartir equipo como tablas, gorras, pinzas de nariz, goggles, flotadores, toallas, entre otras.

-Mantener higiene personal antes y después del uso de las albercas.

-Mantener un aforo de integrantes en las piscinas, dependiendo del tamaño de la misma. En caso de contar con ella, la zona de gimnasios (pesas y aparatos) continuará cerrada.

-Colocar señalamientos de flujos al exterior de la alberca e implementar el uso de carriles de manera alternada.

Museos - Reapertura 11 de agosto

-No fomentar la visita grupal al sitio.

-Respetar sana distancia tanto al interior como al exterior del museo.

-Utilizar cubrebocas todo el tiempo.

-Aplicar constantemente gel antibacterial.

-No deberán entregarse volantes.

-Se deberá respetar un solo sentido.

-Colocar señalamientos durante el recorrido.

Cines - Reapertura 12 de agosto

-Señalar asientos que no puedan ocuparse, para promover la sana distancia.

-Fomentar la compra de boletos por internet.

-Usar cubrebocas durante la función.

-Evitar visitas grupales.

-Mantener el uso de gel.

Además, los bares cambiarán de giro y operarán como restaurantes. Se trata de una medida temporal hasta que la CDMX se ubique en semáforo verde, según destacó Claudia Sheinbaum durante la conferencia de este viernes 7 de agosto.

Todos los negocios con giro de restaurante deberán cumplir los siguientes lineamientos:

-Se debe priorizar la instalación de mesas en espacios abiertos. Los restaurantes que lo hagan podrán tener una aforo del 40% (sumando el interior y exterior). Si sólo tienen mesas al interior el aforo será del 30%.

-Uso de ventilación natural. De no ser posible, el sistema de ventilación sólo podrá operar con recirculación de un mínimo de 30% hacia el exterior en las áreas de comensales. La recirculación del aire al interior está prohibida. El sistema y los filtros deberán desinfectarse y limpiarse constantemente.

-Filtros sanitarios para la detección de síntomas y toma de temperatura (no mayor a 37.5º C) al ingreso del personal, proveedores y clientes. No se le permitirá la entrada a quienes presenten alguno.

-Música ambiental a un volumen máximo de 62 decibeles.

-Para los meseros: uso obligatorio de careta y cubreboca todo el tiempo.

-Los manteles y servilletas deben cambiarse después de cada servicio.

-Las mesas se colocan con 1.5 m de distancia y en zig-zag, o en su defecto se colocan barreras físicas.

-Prohibido fumar en todas las áreas (incluyendo las designadas para ello)

-No usar menús impresos e individuales. Únicamente pizarrones, carteles o tableros en la pared y menús electrónicos.

-Uso constante de gel antibacterial al 70% de alcohol.

-Fomentar el pago por medios electrónicos (CoDi) y colocar la propina en los lugares señalados.

-Horario permitido: desde las 7 am hasta las 10 pm.

El Gobierno de la CDMX exhortó también a los dueños de restaurantes que tengan terrazas o espacios libres a sumarse al programa “Ciudad al Aire Libre”, ya que el contagio por Covid-19 es mucho menor en espacios abiertos.

Con el objetivo de promover que los restaurantes coloquen enseres al exterior en calles, estacionamientos y banquetas, podrán tener un 10% de aforo extra, es decir, hasta un 40% de aforo.

Para ello, tendrán que registrarse en el siguiente sitio web: https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/.

