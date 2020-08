El PAN acusó a López Obrador y López-Gatell de “complicidad criminal” por “mal manejo” de la pandemia de COVID-19

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al subsecretario Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, del mal manejo de la contingencia sanitaria.

Cortés Mendoza consideró que “hay una complicidad criminal” entre el jefe del Ejecutivo federal y López-Gatell en la estrategia para enfrentar la pandemia generada por COVID-19 “porque se pudieron haber salvado vidas si se hubiera hecho lo correcto”.

En una videoconferencia acompañado por los líderes de su partido en las cámaras de diputados y senadores, Mauricio Kuri y Juan Carlos Romero Hicks, respectivamente reprochó que “ no se hayan hecho pruebas masivas para detectar las cadenas de contagio y para dar atención oportuna a los pacientes ”.

El dirigente panista también cuestionó que no se tenga “un semáforo preciso”, la falta de coordinación entre autoridades federales y estatales y que el Consejo de Salubridad General “se encuentre anulado por un manejo personalista del problema”.

Marko Cortés dijo que su partido insistirá en la renuncia de López-Gatell como zar anticoronavirus. Reiteró que es urgente lograr un acuerdo nacional para enfrentar la pandemia y la crisis económica y se preguntó:

¿Qué más debe de pasar para que este gobierno se convenza de que las cosas no van bien?

Y se respondió:

Afirmó que si se hubiera hecho “lo correcto” ante la contingencia sanitaria “no estaríamos pensando en clases virtuales o en televisión y hoy los niños podrían estar yendo a clases de forma normal, pero no se aplicaron todas las pruebas necesarias para detección, para que viviéramos más tranquilos”.

Por su parte, Mauricio Kuri, dijo que pasan los meses y los mexicanos no vemos luz al final del túnel.

La pandemia y sus efectos están agravando aún más la situación, de por sí, ya deteriorada, desde hace 20 meses desde que llegó Morena al gobierno federal, pero lo repito: lo más grave es no reconocer el problema. Que les quede claro, no vamos a parar hasta que nos escuchen, no vamos a permitir que las familias sigan sufriendo por la falta de sensibilidad