El Fiscal de Chiapas reveló que una mujer engañó a los niños que sustrajeron a Dylan; les ofreció 200 pesos

A más de un mes de la desaparición de Dylan Esaú Gómez Pérez, de dos años de edad que fue secuestrado mientras jugaba en el Mercado Popular del Sur en San Cristobal de las Casas, Chiapas, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, reveló que ya fueron localizados los dos menores que sustrajeron al pequeño.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, el fiscal informó sobre el proceso de investigación del caso, además de puntualizar que los dos menores brindaron datos importantes acerca de la presunta responsable.

“En días pasados logramos localizar a los dos menores que se logran apreciar en el video que son los que físicamente sustraen a Dylan del mercado, fueron entrevistados y aportaron información muy valiosa (...)

“Ellos refieren que la señora les ofreció la cantidad de 200 pesos, quien los engañó les dijo ‘vayan por mi hijo que está en el mercado, es muy rebelde y no quiere irse conmigo’, los niños al ser engañados van y traen al menor”, contó.

Llaven Abarca añadió que, según la versión de los menores, la mujer podría ser de un municipio colindante a San Cristóbal porque habla una lengua materna. “La mujer habla una lengua materna que es de la región que es de municipios indígenas vecinos de San Cristóbal, tiene rasgos indígenas (...)

También seguimos la ruta de las cámaras, logramos ver que la señora aborda un taxi con el menor y la deja en una tienda departamental cerca de la terminal de taxis que van hacia municipios cercanos”, dijo.

Hasta este 31 de julio, la madre de Dylan, Juana Pérez, de 23 años, no había sido informada sobre ningún avance en la investigación.

Ella estuvo en la Ciudad de México, el 21 y 22 de julio, para tratar de hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, exponerle su caso y suplicarle apoyo para encontrar a su hijo. López Obrador no la recibió. Pero sí le mandó a decir que estaba ya en contacto con las autoridades chiapanecas y que ya había avances sobre la búsqueda de Dylan. Se los harían saber a su regreso a Chiapas, donde tenía ya una cita agendada con Llaven Abarca. Él no llegó y de los supuestos avances Juanita no supo nada.

Mientras la madre de Dylan estaba en la capital mexicana, la fiscalía chiapaneca informaba que había ya una mujer ubicada como la responsable de la desaparición del pequeño. Se trataba de una tal Ofelia ‘N'. Por su paradero, la dependencia estatal ofrecía una recompensa de hasta 300,000 pesos (unos USD 15,000).

A la mujer señalada la ligaban con la supuesta red de trata de menores que la fiscalía habría desmantelado –durante las indagaciones sobre el paradero de Dylan, según informaron el 20 de julio– tras realizar un cateo en una casa ubicada en el barrio Tlaxcala, también en San Cristóbal de las Casas. En ese evento habrían “rescatado” a 23 menores –Dylan no estaba entre ellos– y detenido a cinco adultos. La relación que establecieron con Ofelia ‘N’ fue que ella era hermana de una de las mujeres detenidas.

Llaven Abarca incluso apuntaba a que se trataba de una familia entera dedicada a explotar menores –supuestamente violentándolos y obligándolos a trabajar vendiendo artesanías–, y que estarían detrás de la desaparición de Dylan. “Esta investigación está llevando a una red de tratantes, es una familia completa de hermanas, entonces hablamos de una red, una red familiar de tratantes de menores”, dijo entonces en una de sus declaraciones sobre el caso.

