Carmen de 17 años dio a luz en las calles de Tecámac: le negaron el servicio en varios hospitales

(Foto: Pixabay)

En Tecámac, Estado de México, una joven madre dio a luz en la calle, afuera de un hospital tras negarle el servicio, fue atendida por policías de la entidad.

Personal de tránsito municipal de Tecámac, Estado de México, auxiliaron en las labores de parto, a una joven identificada como Carmen de 17 años, afuera del Hospital César Camacho. La bebé nació en la calle debido a que el hospital se encuentra cerrado, por las malas condiciones en que se encuentra y ningún hospital del Instituto de Salud del Estado de México, quiso atenderla.

Relató que en las primeras horas del lunes acudió al Centro de Salud de su hoja de referencia.

“Fui al hospital José María Rodríguez, que está en Ecatepec, me dijeron que tenía un centímetro, que empezaban las dilataciones, que me tenía que esperar. Después me dijeron que no me tocaba ahí yo tengo la hoja de referencia, ahí, en ese hospital, pero me dijeron que no, me mandaron a las Américas”, narró Carmen, quien es madre soltera, vive con su madre y dos hermanas, en la colonia Rancho La Capilla, una de las zonas más pobres de Tecámac.

La joven tuvo a su bebé en la calle al negarle el servicio, policías de tránsito la auxiliaron Foto: (Captura de pantalla)

Carmen señala que fue al Hospital de Las Américas y ahí le dijeron que le faltaba dos semanas para que naciera su bebé y a pesar de tener fuertes contracciones le hicieron una hoja de referencia para que se regresara a Tecámac, al Hospital César Camacho.

“En las Américas igual me revisaron y tampoco, me dijeron que no era el hospital que me tocaba. Que me tenían que traer al hospital que le tocaba que era el de Tecámac, el de la Camacho que ya estaba abierto”, refirió Carmen a Noticieros Televisa.

Después de ir de un hospital a otro, cerca de las seis de la tarde del lunes, Carmen llegó al hospital César Camacho.

En el Hospital César Camacho Quiroz le negaron el servicio Foto: (Google Maps)

“Nada más salió el vigilante y nos dijo que no, que estaba cerrado que era mentira que estaba abierto. Ya no me aguanté y nació la niña ahí, gracias a dios estaban los de tránsito. Le agradezco más a los policías, los de tránsito, que ellos fueron más doctores que los del hospital. Estoy agradecida porque si me ayudaron”, detalló la joven madre.

Tras darse a conocer el caso, el Ayuntamiento de Tecámac entregó a la joven una tarjeta de Bienestar con apoyo para que compre alimentos, leche y ropa para el bebé. Sin embargo, las autoridades de Salud del Estado de México confirmaron que ya se encuentran investigando al personal médico ya que existe un módulo para atender el área de urgencias, por lo que habrá sanciones.

Varios casos en lo que va de 2020

Lamentablemente no es el único caso. En febrero en Michoacán una mujer embarazada dio a luz en la calle debido a que el Centro de Salud de Aquila estaba cerrado por la falta de médico en el lugar.

La mujer tuvo que recibir a bebé afuera del centro de salud, en el piso. Por si fuera poco, solo fue ayudada por habitantes y paramédicos del municipio de Aquila.

La señora, Aurelia R. y su bebé están estables y fuera de peligro, informó la Secretaría de Salud de Michoacán. Sin embargo, no aclararon lo sucedido ni por qué tuvo que parir en la calle.

Las autoridades se limitaron a decir que —la señora y el bebé— fueron trasladados al Hospital Integral de Coahuayana, “para su tranquilidad y dar seguimiento clínico especializado”, a través de un comunicado publicado en Twitter.

A finales de marzo circuló el video de una mujer dando a luz en la banqueta afuera de un hospital de Tlaxcala, Nativitas. Las imágenes captadas, generaron indignación entre los internautas ya que presuntamente le negaron la atención y el bebé tuvo que nacer en la vía pública, cuando se percataron que el bebé había nacido en la banqueta, salieron a prestarle atención y fueron trasladados al Hospital de la Mujer, donde la Secretaría de Salud los reportó como estables.

En julio, en redes sociales compartieron un video que ha causó indignación entre los usuarios, pues se observa el momento en que una mujer da a luz a su bebé en plena calle, afuera del Hospital Materno Infantil de Nuevo León.

Según testigos, la madre del bebé tendría entre 20 y 25 años edad, a quien se le ve en la grabación sentada en el suelo sobre un charco de sangre mientras sostiene en los brazos al recién nacido. Posteriormente se observa a un médico y a una enfermera acercarse a la fémina para auxiliarla mientras los presentes, entre gritos, reclamaron que se le atendiera de manera inmediata.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Médicos atendieron a mujer hasta que dio a luz afuera de un hospital en Naucalpan

Una adolescente tuvo a su bebé en la estación del Metro Romero Rubio, de la CDMX

El impresionante parto en un estacionamiento: tuvieron que atrapar a la bebé para que no cayera al suelo