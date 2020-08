Aprende en casa SEP: uno de cada 10 hogares en zonas rurales no cuenta con televisión

El regreso a clases será el próximo 24 de agosto y será con clases a distancia (Foto: Pixabay)

La televisión y la radio serán dos de los elementos de apoyo para el desarrollo del programa educativo del ciclo escolar 2020-2021 para que los alumnos puedan tomar las clases a distancia.

Para lo cual el gobierno firmó un convenio con cuatro televisoras de cobertura nacional para garantizar el acceso de los alumnos a los contenidos. La SEP desembolsará 450 millones de pesos por la transmisión del programa Aprende en Casa II.

Pero de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2018 del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) indica que alrededor del 11% de los hogares en zonas rurales del país no cuentan con una aparato de televisión para acceder a la señal y programación, lo cual equivale a alrededor de 14 millones de personas, de acuerdo con datos consultados por El Universal.

Situación que representará un desafío para que los estudiantes para acceder al esquema educativo que implementará la SEP para las clases a distancia.

La SEP transmitirá contenido educativo desde preescolar hasta bachillerato en seis canales de televisión abierta (Foto: Pixabay)

En tanto, el resto de la población que habita en zonas rurales, el 89% que cuenta con televisión: el 54% tiene acceso a televisión abierta; 41% cuenta con servicio de televisión de paga y 5% tiene ambos, según la información de IFT.

En el caso de los hogares que tienen contratados servicios de televisión de paga, casi cuatro de 10 hogares lo tienen porque no reciben o no cuentan con una señal de televisión abierta, mientras que el resto de la población tiene dicho servicios es por el precio.

Aunque las autoridades educativas indicaron que la proporción de la población que no cuenta con televisión, las clases también se transmitirán por radio.

Fabiola Peña, especialista en telecomunicaciones, indicó para El Universal que en radiodifusión se presenta una problemática similar a lo que sucede con el acceso al internet y a dispositivos de conectividad y sugirió que se concrete una política pública que contemple diversas soluciones de educación a distancia.

Las clases presenciales se retomarán en el país cuando en las entidades estén en semáforo verde (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Son diversos los escenarios que el gobierno debe considerar, indicó, para garantizar el acceso a la educación a los niños y jóvenes.

“Hay una tendencia natural a generar una sola solución y se debe reconocer que la diversificación empieza por el hecho de un tema económico, pues hay pobreza extrema, pobreza y deficiencia de ejercer derechos derivado del tema financiero”, puntualizó la experta en temas de telecomunicaciones.

Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 93% de los hogares a nivel nacional cuenta con una pantalla de televisión, dato en el cual ha justificado el gobierno su estrategia educativa a distancia.

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), comentó para la misma publicación que el gobierno federal contó con cuatro meses para desarrollar una plataforma en internet para que hubiera contenido e interactividad y la educación fue lo más semejante a una relación de enseñanza-aprendizaje como si se tuviera en el aula.

Una proporción de alumnos se enfrentará ante el reto de no contar con los medios para tomar clases a distancia (Foto: Rashide Frías /Cuartoscuro)

“Estamos descubriendo que ni siquiera la televisión llega a todos los hogares y que, varios, sobre todo en el ámbito rural, posiblemente no reciban esto contenidos del nuevo ciclo escolar […] No sólo internet no es universal, la televisión tampoco lo es”, añadió.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Regreso a clases: cuáles son los canales de TV que transmitirán “Aprende en Casa II”

Aprende en casa: la SEP pagará 450 millones de pesos a televisoras como Televisa y TV Azteca

SEP: estas son las fechas del nuevo periodo de inscripciones y reinscripciones para primaria y secundaria

Esteban Moctezuma explicó cómo será el regreso a clases para el Ciclo Escolar 2020-2021 de la SEP