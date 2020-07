“No hay por dónde esperar una mejoría”: el oscuro panorama de Pemex, la gran apuesta de López Obrador

En el primer trimestre de 2020, Pemex reportó una pérdida de 562 mil 200 millones de pesos. Foto: Archivo

En el primer trimestre de 2020, Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó una pérdida de 562 mil 200 millones de pesos.

Pese a que abril y mayo fueron los meses más críticos derivados de la suspensión de actividades económicas en el país por la pandemia de COVID-19, para el segundo trimestre del presente año, Pemex reportó una pérdida de 44 mil 300 millones de pesos, un 16% menos respecto al mismo periodo de 2019.

Ante estas cifras, los funcionarios se congratularon, hasta el punto de hablar de una recuperación, pese a que las pérdidas representan una caída de más de la mitad en sus ingresos, de acuerdo con su reporte financiero. La opinión pública ha manifestado que esperaba un resultado más desfavorable para este segundo trimestre.

En el segundo trimestre, Pemex reportó un 16% menos respecto al mismo periodo de 2019. Gráfica: Jovani Pérez

Sin embargo, en entrevista con Infobae México , Víctor Ramírez Cabrera, Vocero de la Plataforma México Clima y Energía, aseguró que no se ve una caída tan grave como se esperaba, debido a que cabe la posibilidad de que estas cifras no sean reales.

“Hay datos que parecen totalmente fuera de la realidad, como por ejemplo los márgenes de refinación, en donde de repente parecería que las refinerías de Pemex son las más rentables por encima de Marathon (compañía de exploración y extracción de petróleo con sede en Estados Unidos). Parece ser que que hay una manipulación de una realidad alterna”, afirmó el analista del sector energético.

Otro ejemplo de estas “inconsistencias” observadas por el analista en el informe de Pemex, es el margen de ganancia de las refinerías. Destacó que hace tres meses éste era negativo y ahora es positivo, cuando toda la industria de refinerías en el mundo está pasando por una crisis al tener sus márgenes de utilidad muy castigados, por el mismo precio bajo del petróleo.

Un analista del sector energético alertó que no hay congruencia en el documento financiero Foto: REUTERS / Daniel Becerril

En ese sentido, reiteró que no hay congruencia entre los anexos y el resto del documento, lo que en un futuro podría tener consecuencias más severas. “Si se escondió información y si se mantiene la tendencia, los siguientes indicadores seguirán yendo a la baja y de manera más dramática”.

Ramírez previó un panorama complejo para Pemex, ya que como cualquier otra empresa mundial, si las condiciones económicas globales y respecto a la pandemia no mejoran, difícilmente puede haber una condición de recuperación.

“Definitivamente las cifras no pueden ser halagüeñas el próximo trimestre. La situación económica no da para más y tampoco se ve algún cambio en la postura del gobierno y su forma de administrar Pemex, entonces no hay por dónde esperar una mejoría”, aseveró.

La petrolera estatal atribuyó los resultados a la “parálisis” de la actividad económica global Foto: REUTERS / Daniel Becerril

De acuerdo con el informe financiero, la petrolera estatal atribuyó los resultados a la “parálisis” de la actividad económica global por la crisis de coronavirus y la pérdida cambiaria por la depreciación del peso.

Por otro lado, un analista en economía y en el sector energético mexicano, bajo condición de anonimato, explicó a Infobae México que los resultados para el segundo semestre pudieron no ser tan desfavorables debido a tres factores: la volatilidad del tipo de cambio, insumos más baratos de importación e insumos más baratos para la producción

“Como bajó el precio del petróleo, esperábamos que los ingresos por esas ventas cayeran, pero esto tuvo un doble efecto: lo que vendes, lo tienes que vender a un precio más barato por la situación del COVID-19, pero a la vez, es más económico adquirir lo que requieres para refinar (insumos y gasolinas que importas)”, declaró.

Los resultados para el segundo semestre pudieron no ser tan desfavorables debido a los insumos baratos para la producción Gráfica: Jovani Pérez

El especialista tampoco contempló un panorama alentador para la empresa dirigida por Octavio Oropeza, ya que recordó que Pemex recortó inversiones para exploración y producción de petróleo, por lo que este recorte impactará los proyectos actuales. En cuanto a Dos Bocas –refinería a la cual ya se otorgaron recursos– todos los estudios señalaron que no arrojará los beneficios esperados por el gobierno actual.

Además, afirmó que la estrategia que está tomando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no convence a los inversionistas, ya que el plan de apostar por mayor producción de petróleo no lo ven viable.

“Y es lo que está pasando, no hay resultados. Van a seguir los trimestres con pérdidas. No sé si menores a los trimestres del año anterior, pero la verdad es que esto del COVID-19 fue algo inesperado”, enfatizó.

Refinería de Dos Bocas Foto: Cuartoscuro

¿Pemex tiene futuro?

A pesar de las afectaciones por la pandemia, Pemex ya había mostrado un panorama desfavorable. No es algo nuevo. Según las agencias calificadoras, Pemex es la petrolera más endeudada del mundo, con una deuda de 107,000 millones de dólares y está acumulando más.

No obstante, Ramírez aseguró que la empresa aún tiene futuro, siempre y cuando “se quede con lo que hace negocio, con lo que le hace lógica y con lo que sabe hacer bien”.

Hay campos en los que Pemex continúa siendo competitiva; otros no lo son, como la refinación Foto: @PrensaOaxaca2

Indicó que hay campos en los que sigue siendo bastante competitivo y que puede hacer un buen negocio; pero hay espacios en los que opera que no lo son, como la refinación, que “no sólo le ha hecho tener pérdidas monstruosas, sino que además, está generando condiciones ambientales inestables catastróficas”.

Pese a ello, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha colocado a la petrolera como el centro de sus objetivos para hacer que el país sea autosuficiente en energía y revivir la producción nacional.

MÁS SOBRE ESTOS TEMAS

Pemex, la gran apuesta de López Obrador, perdió USD 26,046 millones en el primer semestre de 2020

López Obrador abrió la puerta a una reforma energética para fortalecer a Pemex y CFE

Pemex acuerda aumento salarial y prestaciones a trabajadores sindicalizados

Mexicana Pemex reporta pérdida neta de 44,000 mln pesos 2do trim