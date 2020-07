Difundieron dramático audio de García Harfuch herido después del atentado del CJNG

A poco más de un mes del atentado que sufrió el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, cuando transitaba por Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, se dio a conocer un audio donde se escucha al funcionario dar instrucciones a pesar de haber recibido varios impactos de bala.

El periodista Ciro Gómez Leyva difundió la grabación en su noticiero nocturno en Imagen donde se puede apreciar claramente las indicaciones que el jefe policíaco dio a dos mandos de la policía para que resguardaran su traslado hacía un hospital de la ciudad.

Durante la difusión del audio se le reconoció al funcionario el hecho de que controló sus emociones a pesar de que estaba herido.

La comunicación de García Harfuch era con dos de sus mandos, uno al que se refiere como Serpico, que es nada más ni nada menos que el coordinador general de la policía. Y Ocelot, que es el director operativo de la zona sur.

Cabe recordar que esa mañana, García Harfuch fue trasladado del lugar de los hechos a un helipuerto ubicado en Montes Urales, para así poder llevarlo con mayor seguridad al otro lado de la Ciudad al hospital Médica Sur, en Tlalpan, donde permaneció hasta su recuperación.

Una vez que el jefe de la policía capitalina da las indicaciones, Serpico y Ocelot responden que además de brindar protección realizarán algunos cortes a la circulación como medida de seguridad.

Hasta ahora las autoridades capitalinas siguen haciendo las investigaciones correspondientes para tratar de esclarecer el caso. En el momento del ataque se logró la captura de 20 personas, entre ellos el presunto autor intelectual.

Ese mismo día Omar García responsabilizó al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) del atentado y hasta este momento las acusaciones contra esa organización criminal se mantienen con base en investigación.

García Harfuch reapareció públicamente este martes y en video conferencia junto con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, refrendó que la mañana del viernes 26 de junio fue atacado por el CJNG, que opera a través de distintas células en distintas demarcaciones de la capital, descartó fugas de información dentro de la corporación policiaca que hayan derivado en el atentado y advirtió que “ se equivocan quienes piensan que podrán debilitar la lucha contra la delincuencia en la Ciudad de México ”.

El jefe de la policía capitalina recibió disparos en un brazo y rodilla, además de que en el atentado murieron tres personas: dos de sus escoltas y una mujer que transitaba por el lugar al momento del ataque, y cinco más resultaron heridas.

Especificó que basa la acusación en contra del CJNG por las investigaciones que se trabajan desde agosto pasado en coordinación con la secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y con el Centro Nacional de Inteligencia.

Cuando hay un evento de esta magnitud, por supuesto la investigación se vuelve muy amplia y aunque no haya una sospecha como tal, las investigaciones continúan y se abarca no solo a miembros de la Secretaría, sino que se investiga todo lo que haya rodeado este caso. Aquí no hay un solo indicio de que haya habido una fuga de información dentro de la Secretaría, pero aun así las investigaciones tienen que continuar por parte de la Fiscalía General de Justicia y por parte de nuestras áreas de inteligencia y de investigación propias de la secretaría