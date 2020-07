Jaime Bonilla se fue a festejar a casino de EEUU en plena pandemia y dijo que le había “ido bien”: ganó 2,000 dólares

En plena crisis sanitaria por el coronavirus, el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, fue visto jugando en una máquina de slot, al interior de un casino de California, Estados Unidos, pese a que la autoridades han repetido continuas veces que no se debe salir de casa a menos de que sea para algo necesario, así como solo cruzar la frontera para realizar actividades esenciales.

Con motivo de su cumpleaños y su aniversario, el mandatario, acompañado de su esposa, viajó al país vecino del norte para celebrar en un casino.

“Sí, me fue muy bien. Gané poquito más de 2,000 dólares y no nada más yo, también mi esposa”, dijo Bonilla en una transmisión vía Facebook.

Pese a que el video se popularizó este día, el mandatario señaló que el viaje lo hicieron hace dos semanas para visitar el casino Barona, considerado como un hotel y sitio de apuestas de lujo en el área de Lakeside, California.

En la grabación se observa al gobernador usando una careta de plástico protector, mientras está sentado en una máquina de slot. Posteriormente un empleado del lugar se le acerca para pedirle que firme un documento, al hacerlo le entrega dinero en efectivo, y éste le da una propina.

Según algunos cibernautas, el mandatario no solo estaría visitando un casino lujoso, sino que estaba dentro de un apartado vip llamado High Rollers, dedicado a los grandes apostadores.

En fechas anteriores el gobernador confesó que en enero se contagió de COVID-19, semanas antes de la detección del primer caso en México.

Por allá de enero, ustedes deben de recordar que tuve una tos muy fuerte, y seguido le comentaba al doctor, ‘oye traigo esta tos consistente, me duele la cabeza’ (...) cuando no se sabía nada de este virus, cuando menos en América, el doctor me llevó al hospital en un par de ocasiones, una vez en San Felipe, porque le decía que me sentía con problemas respiratorios