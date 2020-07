Andrés Manuel López Obrador discrepó con Jaime Bonilla por liberación de la caseta Playas de Tijuana

Luego de que el gobernador del Estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, emitiera hace unas semanas un decreto para liberar la caseta Tijuana-Rosarito con el que se dejaría de cobrar el peaje, este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su desacuerdo con dicha decisión. Así lo dijo durante su tradicional conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

López Obrador subrayó que no se puede, con el decreto de un gobierno estatal, cancelar un derecho o facultad que le corresponde al Gobierno Federal.

Imagínense si esto fuese así, ahora que vienen las elecciones, todos los gobernadores sacarían decretos para que no se cobrará en las casetas en las casetas de Capufe o del sistema federal, o un decreto para que no se cobre el IVA. Eso no se puede