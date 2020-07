Qué es el Sindicato Libertad, la agrupación que controla la distribución de agua en el oriente del Valle de México

Foto de archivo. (SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO)

El abastecimiento y control del agua en el oriente del Valle de México se ha convertido en un verdadero negocio, al cual, se han sumado grupos criminales.

Es el caso del llamado Sindicato Libertad, que de acuerdo con versiones periodísticas, está vinculado con células delincuenciales. Una de ellas es conocida como “Los Mojarras” que presumen de sus nexos con La Unión Tepito. “Los Mojarras” operan en conjunto con el sindicato.

Los integrantes del Sindicato Libertad controlan el abasto de agua a través de pipas de la zona conurbada, entre ellos en las alcaldías que se encuentran en el límite del Estado de México y la capital del país.

De acuerdo con La Silla Rota, los piperos del Sindicato amedrentan a los choferes de pipas que no pertenecen a su gremio. Los amenazan con quemar las unidades con los conductores dentro.

El medio obtuvo el testimonio de un chofer de una pipa que llevaba agua a una lavandería ubicada en la calle Canal de Garay esquina con Iztaccíhuatl en la colonia San Juan Joya, en Iztapalapa. La unidad procedía de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Al llegar a su destino, el chofer fue abordado por un sujeto mal encarado y con actitud agresiva, identificado como Christian Emmanuel quien lo amenazó “Que chingados haces aquí. Tu patrón ya sabe que aquí no puede entregar el agua, no le juegues al ver… qué no sabes que somos del Sindicato Libertad. Si descargas la pipa la vamos a quemar contigo dentro”.

Y le recordó: “dile al ojete de tu jefe que no se pase de cabrón. Ya sabemos que nos ha denunciado porque le hemos quemado otras pipas”, señaló el sujeto. Pero no conforme con eso, lo asaltó. Le dijo que le diera todo lo de valor que traía o de los contrario le daría “un plomazo”. Debido a que sólo le entregó un billete de 50 pesos, producto de una propina, el sujeto le pidió dinero al encargado del establecimiento. Sin embargo, sólo le dio 100 pesos.

El chofer de la pipa reconoció que tuvo miedo de que el sujeto cumpliera su amenaza, ya que el pasado 15 de julio quemaron una unidad que llevaba agua a otra lavandería, pero la policía llegó a tiempo y el chofer pudo controlar el fuego.

Ese día, a las 17:26 tres sujetos del Sindicato Libertad (entre los que se encontraba Christian Emmanuel) incendiaron la pipa y amenazaron al encargado del establecimiento con quemar el lugar. Para su fortuna, en esos momentos pasó una patrulla capitalina por lo que le pidieron auxilio para detener a los sujetos.

(Foto: Wiki Commons)

Los oficiales cruzaron la patrulla frente a la camioneta Aspen Limited 2009 sin placas para evitar que se dieran a la fuga. Los tres sujetos fueron subidos a las unidades policiacas y al momento de revisar la camioneta encontraron dos armas de fuego con las que al parecer, habían amenazado al encargado de la lavandería y al repartidor de agua.

En la agencia del Ministerio Público IZP-8 se inició la carpeta CI-FIIZP-8/C/D/000616/?07-2020 por el delito de tentativa de extorsión, pero no por amenazas de quemar la pipa y la lavandería. Sin embargo, dos días después fueron puestos en libertad y a las víctimas solo les dijeron que fue así porque la detención de los imputados “no fue legal”.

De acuerdo con el medio, el Sindicato Libertad se expande por el Valle de México. Igual se les ve repartiendo líquido en Ecatepec, que en Valle de Chalco. Incluso, están realizando obras en el aeropuerto de Santa Lucía (con camiones de carga y maquinaria) y en obras municipales en Chalco.

El pasado 20 de julio, elementos de la policía municipal de Nezahualcóyotl, detuvieron la pipa de Juan Carlos Ramírez, alias “El Paletas”, agremiado del Sindicato Libertad. Tras unas llamadas telefónicas, varias pipas que estaban en la autopista Peñón-Texcoco, Iztapalapa, Ecatepec y Los Reyes La Paz; llegaron al ministerio público de Neza-Palacio para que no se consignara a Juan Carlos.

Para presionar a las autoridades bloquearon por tres horas la avenida Chimaulhuacán y los carriles del Mexibús que circula del metro Pantitlán a Chimalhuacán. Lograron su objetivo.

