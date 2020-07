La Unión Tepito diversifica sus negocios criminales: ahora roba materiales de construcción

Imagen de Archivo. Existen al menos 10 denuncias asentadas en la Fiscalía de la Ciudad de México en donde sujetos asaltan construcciones para llevarse el material (Foto: EFE/Jorge Núñez)

Durante el confinamiento a causa de la pandemia del COVID-19, la delincuencia organizada también se diversificó.

De acuerdo con el diario El Universal, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) recibió 10 denuncias de robos a empresas constructoras en donde había un mismo modus operandi: sometían al velador o vigilante, luego se llevaban camiones llenos de palas, picos, varillas, bultos de cemento, piedras y arena.

Según las investigaciones de las autoridades de la Fiscalía capitalina, los autores de estos robos serían una célula del Cártel de la Unión Tepito. Utilizan los materiales robados para edificar construcciones fachadas de su organización usadas para lavar dinero.

La Fiscalía identificó que estas construcciones se ubican en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y se han extendido al sur de la Ciudad, donde están las bodegas en donde esconden el material robado, sobre todo en el sector de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan.

(Foto: Wiki Commons)

De manera paralela, también se incrementaron las denuncias de despojos de inmuebles, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán. Sujetos ligados a la Unión Tepito se adueñan de manera violenta de predios y terrenos que pertenecen a personas de la tercera edad, familias de escasos recursos y sin posibilidad de establecer una batalla legal contra ellos.

El diario destaca que de acuerdo con la carpeta de investigación FIZP/IZP-8/UI-1/C/D/00541/07-2020, los delincuentes hacen rondines por las construcciones que planean robar, verifican qué material y maquinaria tienen, para luego asaltarlos.

Aunque hasta el momento las autoridades no han identificado al líder de esta célula criminal, las autoridades no descartan que se trate de una de las hermanas de Roberto Mollado Esparza “El Betito”, ya que ella es la encargada de administrar varios edificios de esa organización e incluso aparece como representante de varias empresas inmobiliarias que han tomado auge desde la administración pasada, señaló el diario, pero no dio más detalles al respecto.

Todas las mañanas en tu correo: suscríbete al newsletter de Infobae México

FOTO: LUIS CARBAYO /CUARTOSCURO

Hasta el momento se sabe que la célula que realiza los robos está conformada por al menos 20 personas, mientras que un número similar de sujetos se encarga de resguardar las bodegas.

Según investigaciones de las autoridades capitalinas, La Unión Tepito controla la venta de droga a gran escala: en 12 de las 16 alcaldías, y las extorsiones en cantinas, restaurantes y hasta tiendas de trajes de algunos de los barrios más pudientes de la CDMX como el Centro Histórico, la Roma, la Condesa, Santa Fe, San Ángel y Polanco.

El pasado miércoles 8 de julio, La Unión Tepito recibió un fuerte golpe luego de que sus principales líderes Roberto Esparza Moyado, “El Betito”; David García, “El Pistache” y Óscar Flores, “El Lunares”, fueron trasladados a penales de máxima seguridad.

En total, 25 internos fueron removidos a penitenciarios federales de Sonora, Oaxaca y Chiapas. Los reos pertenecían a los reclusorios Sur, Norte, Oriente, y del Centro de Alta Seguridad conocido como Diamante.

MÁS DE ESTE TEMA:

Unión Tepito: cómo una compleja red de corrupción le permitió sembrar el terror en CDMX

Golpe a los cabecillas de La Unión Tepito: trasladaron a “El Betito”, “El Pistache” y “El Lunares” a penales de máxima seguridad

La UIF confirmó que La Unión Tepito y el Cártel Santa Rosa de Lima también se dedican a la trata de personas