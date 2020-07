“Vergonzoso que esto ocurra en nuestro país”: Denise Dresser criticó agresión a enfermero sin reparar que sucedió en Argentina

Denise Dresser (Foto: Archivo)

La politóloga y académica Denise Dresser compartió una publicación en su cuenta de Twitter para reprobar la agresión que sufrió un enfermero en Argentina. Sin embargo, fue criticada en las redes sociales por compartir la noticia sin leerla ni tampoco corroborar el lugar donde ocurrió.

“Vergonzoso que esto ocurra en nuestro país. Vergonzoso que no se entienda como se juegan la vida los trabajadores del sector salud, por todos, para todos. Vergonzoso que no haya información suficiente para saber que quienes se recuperan ya no contagian. Urge solidaridad”, escribió la doctora para acompañar la publicación.

“Pasó en Argentina, doctora. Hay que leer las notas antes de comentarlas” y “Vergonzoso es su actuar Sra Dresser, siempre difamando, mintiendo, tergiversando. Además hipócrita. Cómo si de verdad le interesaran los enfermos”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

También fue criticada por no corregir su error, a pesar de que después compartió otras publicaciones: “Vergonzoso que la politóloga, escritora, activista autora de ‘Manifiesto mexicano: COMO PERDIMOS EL RUMBO Y COMO RECUPERARLO’ reaccione y no razone”.

La noticia en cuestión trató sobre un enfermero argentino que tras recuperarse del coronavirus fue golpeado por sus vecinos del barrio Colonia Nueva Esperanza de la ciudad de Neuquén. Además, le incendiaron la casa y le robaron el auto y otras pertenencias, según denunció el domingo el propio agredido.

“Me encuentro atravesando una situación de extrema violencia contra mi persona por haber tenido Covid-19″, declaró Daniel Porro a la prensa, y contó la violenta situación que le tocó atravesar el viernes pasado.

Porro agregó que ya había recibido amenazas por parte de uno de los vecinos cuando debió aislarse en su casa, a mediados de junio, por haber dado positivo en Covid-19 y fue trasladado al hospital Bouquet Roldán, donde fue dado de alta luego de 14 días y con hisopado negativo.

El hombre manifestó que “hacemos responsables únicamente al Estado provincial y nacional por la inseguridad que estamos pasando todos los trabajadores de salud y todos los que tenemos un Covid-19 positivo”.

“Me decían que me vaya del barrio porque tenía coronavirus. No sólo no tengo porque cumplí con el aislamiento, sino que me quemaron la casa y me robaron el auto”, contó Porro al portal LM Neuquén.

En México, los trabajadores de los servicios de salud a nivel nacional han reportado en las redes sociales muchos eventos de discriminación, sumando más de 30 casos de acoso y discriminación contra médicos, enfermeras y personal que trabaja en unidades de salud.

A tal grado de que, durante las conferencias realizadas por las autoridades sanitarias, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y la jefa de enfermería del IMSS, Fabiana Maribel Zepeda, se pronunciaron en contra de la gran cantidad de agresiones que sufre el personal médico.

