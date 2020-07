“Vale la pena lo que va a decir”: López Obrador pidió a la Fiscalía proteger a Lozoya ante amenazas por crucial testimonio

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes a la Fiscalía General de la República (FGR), “cuide” al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, ante amenazas que pudieran poner en riesgo su vida; además respaldó la decisión de la fiscalía de considerar a Lozoya testigo protegido.

“Yo estoy de acuerdo con la fiscalía, que se inicien con estos procedimientos de testigos protegidos, esto se practica en Estados Unidos y en otros países, y considero que sí existe en el marco legal en el país para hacer algo parecido, debe de aplicarse este procedimiento; porque así se tiene información.

Antes no se sabía cómo actuaba la delincuencia de cuello blanco, se presentaba o se sabía nada más de la delincuencia organizada, pero no se conocía el modus operandi de la delincuencia de cuello blanco, entonces es muy interesante que todos los mexicanos sepamos de estas transas, para decirlo de manera coloquial”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador pidió que la fiscalía considere “cuidar” a Lozoya Austin ante cualquier amenaza que se pudiera presentar.

“Ayer le comentaba yo a una persona , y aprovecho ahora para externarlo, y ojalá la fiscalía lo considere porque es autónoma, pero que a este señor lo cuiden, dicen algunos: `no, no está en la cárcel, está en un hospital´; hay que cuidarlo, no solo por su salud, que también merece como cualquier ser humano, pero que también lo cuiden físicamente.

Ayer yo estaba planteando que no porque esté en un hospital, se le deje solo, con poca vigilancia. Hay que cuidar al señor porque según información que se tiene ya hizo una primer declaración, que presentó formalmente a la fiscalía, en donde ya empieza a mencionar a personalidades, a políticos y del manejo del dinero, entonces leí también, porque me entero por los medios, de que se filtró esta declaración, ya se tiene, ya casi es del dominio público, y al parecer es cierta, entonces lo que él va a decir , si cumple con el compromiso que tiene con la fiscalía pues va a ser trascendente, muy fuerte”, recalcó

Información en desarrollo