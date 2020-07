Circula en redes foto del hijo de AMLO en reunión, es en el Centro Histórico no en Italia

Andrés Manuel López Beltrán es el segundo hijo de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Este domingo causó gran polémica en las redes sociales una fotografía donde presuntamente aparece Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conviviendo con amigos. La controversia se suscitó pues a decir de los cibernautas, el joven se encontraría en Calabria, Italia, departiendo en un bar al aire libre.

En cuanto comenzó a circular la fotografía de inmediato los señalamientos no se hicieron esperar, pues los detractores de AMLO señalaron a López Beltrán por estar conviviendo en un bar en plena pandemia, y además en una de las naciones europeas que se han visto más afectadas por el coronavirus. Comentarios de repudio y descontento comenzaron a hacerse tendencia en las redes sociales por parte de personas que vieron este presunto acto como una falta de integridad y de sentido común.

No obstante, todo se trató de una ‘fake news’. En la publicación de la imagen en la que se aprecia a un hombre con un gran parecido físico al hijo del presidente, enfundado en una camisa negra, los usuarios de las redes sociales comenzaron a escudriñar cada detalle de la fotografía. Entre las conclusiones a las que llegaron y que habrían de confirmar la información de que se encontraba en un bar italiano, es la bebida color naranja que la persona en la imagen está bebiendo; se trata de Aperol Spritz, caracterizada por ser consumida popularmente en la región italiana de Calabria.

El periodista Rafel Loret de Mola fue una de las personas que compartió la imagen como se se tratara de una captura hecha en Italia (Foto:Twitter)

También surgió la teoría de que el hijo del político tabasqueño contaría con un pasaporte español, con lo cual habría podido viajar libremente a Europa pese a las restricciones de viaje que permanecen y que restringen a algunas naciones del continente americano, pues para empezar, existen restricciones impuestas por la Unión Europea para viajeros provenientes de países que se encuentran en medio de la pandemia.

Sin embargo, dicha hipótesis fue derrumbada en cuestión de horas por el usuario @Vampipe, quien aseguró que la foto en cuestión sí fue tomada en un bar, pero ubicado en la Ciudad de México, frente a la catedral del Centro Histórico; además de confirmar que efectivamente la persona en cuestión se trata de Andrés Manuel junior.

El tuitero se dio a la tarea de averiguar la autenticidad de la foto (Foto: Twitter)

En un primer intento por descifrar la imagen, el influencer escribió: “Lo que puedo decir es que los meseros no parecen ser italianos. Si esa información sirve, porque decían que la foto fue tomada allá”, expresó sobre la imagen donde se aprecia que los meseros llevan puesto cubrebocas.

Unas horas más tarde, el tuitero habría de desmentir la teoría: “Disclaimer… A mí me vale si se va a un bar y la pasa bien, pero si me dan un reto detectivesco, lo tomo. Ya está, es un lugar llamado Círculo Mexicano, detrás de la Catedral en el Centro Histórico. Hasta encontré al barman, se llama Ponchito. En Twitter circula como en Calabria, Italia. Ash, me doy cuenta de que van a decir otra vez que los defiendo, ash. Pero la verdá es la verdá” , fueron las palabras con las que el tuitero derribó la teoría en el mensaje donde incluyó fotografías del lugar.

El influencer se pudo comunicar con el personal de Círculo Mexicano (Foto: Twitter)

El lugar en cuestión lleva por nombre Círculo Mexicano y pertenece a Grupo Habita. Se trata de un exclusivo desarrollo arquitectónico que hace referencia al siglo XIX, según se anuncia en el sitio web del lugar.

