Negocios, finanzas ... Y algo más

MÉXICO, D.F., 04FEBREO2015.- Trabajador de limpieza trapea los pasillos de la Secretaría de Educación Pública. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Incumplidas en limpieza

Nadie se explica qué sucede en la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, en cuanto a limpieza de sus oficinas se refiere, sobre todo porque debido a sus atribuciones, la dependencia no ha detenido sus operaciones, sin embargo, sus instalaciones se habrían quedado sin la prestación del servicio gracias a las contratistas.

Ejemplo de ello son las instalaciones de Baja California, Oaxaca, Colima y Aguascalientes, en donde Decoaro y Supervisión S.A. de C.V. debía comenzar con el aseo desde el 16 de marzo pasado; sin embargo, existen versiones de que el personal no se ha presentado a laborar a pesar de la pandemia por SARS-CoV-2.

Justo aquí, preocupa la inacción del titular del Órgano Interno de Control, Arturo Serrano Meneses, quien se habría mantenido omiso a la hora de aplicar las penas y sanciones correspondientes a los contratos por 2 millones 322 mil pesos, un millón 385 mil, 850 mil pesos y 403 mil, respectivamente.

Entre los puntos a los que el funcionario habría de prestar especial atención también se encuentran las delegaciones de Querétaro y Michoacán, en donde Tecno Limpieza Delta S.A. de C.V. y Cervica Tex S.A. de C.V. dejaron de encargarse del servicio desde el pasado 1 de mayo.

El pretexto fue “causas de fuerza mayor”, situación por la cual en Querétaro y la subsede San Juan del Río, procedieron a adjudicar directamente a la persona Juan Corral Acuña.

El problema de la situación es que las empresas incumplidas podrían obtener más contratos para después dejarlos abandonados, lo que podría generar daños para las arcas públicas, sin mencionar los riesgos para la salud. Tal es el caso de la licitación que se lleva a cabo en la Secretaria de Relaciones Exteriores (SER), de Marcelo Ebrard.

Usted dirá si es momento de que intervenga Irma Eréndira Sandoval desde la Secretaría de la Función Pública, pues recordemos que una de las principales vías de avance de la autoproclamada 4T es erradicar cualquier práctica que huela a corrupción.

*** Protactic, innovación por la salud

Con el fin de contribuir a la contención de la pandemia por el Covid-19, la marca de ropa premium Protactic, que lleva Aldo González, diseñó y desarrolló su propio prototipo de cubrebocas, utilizando las mejores tecnologías disponibles a nivel global, como el método antimicrobial y el antimicótico, sumado a innovaciones propias como una capa protectora más un escudo de máscara; además de ser repelentes al agua, respirables, ligeros, con secado rápido y control de olores.

El éxito ha sido tal que, en los Estados Unidos a días de haberlos lanzado al mercado, se colocaron más de medio millón de estos cubrebocas. No por nada esta marca ya se distribuye en más de 20 países vía su red de distribuidores, pues en rubros como el alto rendimiento y los deportes extremos no le pide nada a firmas de la talla de Patagonia, The North Face, Salomon, Osprey, Montbell, Cotopaxi y Barbour, entre otras.

La filosofía de Protactic, desde su creación hace ya 10 años, es innovar en la industria textil desde fibras y telas, hasta tecnologías de camuflaje con micro y macro patrones con algoritmos de profundidad, algo sin precedentes a nivel mundial, tan es así que todos estos desarrollos propios son patentados, mejorados y distribuidos en todo el mundo.

*** Marfil avanza

Sin que la curva de contagios por Covid-19 se aplane, los enfermos renales buscan alternativas para recibir hemodiálisis, sobre todo al considerar que es la 13va causa de muerte en el país y que al menos 11% de los mexicanos la padece, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, de Jorge Alcocer.

Entre las más viables se encontraría Medical Assitance and Recovery for Illness (Marfil), que lleva Ricardo Reyes Millán, pues en el sector se comenta que además de contar con equipos de última generación y personal 100% calificado, han extremado precauciones al sanitizar constantemente salas de atención, además de entregar caretas, tapabocas y guantes a cada paciente.

La empresa cuenta además con un equipo de especialistas dedicado a la asistencia médica en casa, opción que ha registrado altos niveles de demanda, también como consecuencia de la pandemia.

*** Crece inseguridad en altamar

Siguen los problemas de piratas en altamar, pues a pesar del polígono de seguridad que implementó recientemente la Secretaría de la Marina (SEMAR), que lleva Rafael Ojeda Durán, para contener los asaltos de piratas en la Sonda de Campeche, se sabe que el pasado 7 de julio a las 23 horas se presentó un nuevo ataque a una embarcación de bandera mexicana.

Ahora fue el turno para el abastecedor “Montserrat”, propiedad de Grupo TMM, que dirige José Serrano, el cual se encontraba en el Pairo en espera a la entrada de Dos Bocas, Tabasco, y en cercanía al fondeadero a 7 Millas Náuticas de la escollera Norte, cuando fue asaltado por una embarcación menor.

Sustrajeron refacciones y herramientas en cubierta, esta vez no hubo heridos, sin embargo, como en todos los ataques llevados a cabo en los últimos meses, no hubo reacción alguna por parte de la Marina, mucho menos detenidos.

*** Cadena de ayuda en Jalisco

De esto y de aquello *** Entre las consecuencias que deja la crisis sanitaria del Covid-19 al país sin duda está el desempleo, siendo uno de los estados más golpeados Jalisco. Sin embargo, han surgido diversos tipos de apoyo tanto de la sociedad como del empresariado, como el emprendido esta semana por el exdelegado del gobierno federal, Carlos Lomelí Bolaños.

Este empresario utilizó sus redes sociales para hacer un reto público a personalidades de la entidad para aportar un donativo de mil paquetes de ayuda alimenticia para la fundación México ME UNO, obviamente siendo él el primero en aportar. Así, las cadenas de ayuda alcanzan a personajes como Paquita la del Barrio, la influencer Alexandra González, el futbolista Marco Fabián y el cantante Fidel Rueda, entre otros