López-Gatell usó cubrebocas por primera vez durante conferencia diaria

Después de admitir que México se encuentra en el momento de mayor transmisión de COVID-19, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, recomendó a los mexicanos estornudar cubriendo con el antebrazo y siempre utilizar cubrebocas en espacios cerrados.

Entre las otras medidas sanitarias, necesarias para evitar la propagación del virus y disminuir la cantidad de contagios y muertos, están el quedarse en casa, mantener la sana distancia (de mínimo 1.5 metros) con otras personas, y lavar las manos frecuentemente con agua y jabón.

Para demostrar el uso y la efectividad del cubrebocas, sacó uno de su bolsillo como demostración: se lo colocó durante unos segundos para después retirarlo y volverlo a guardar. “Es un auxiliar, insisto en el llamado de ayer, a nombre del Gobierno de México”, dijo.

“Un instrumento auxiliar de prevención, particularmente en espacios cerrados, como un mecanismo para que la persona que tiene los virus no los proyecte. No hay una evidencia clara de que sirva como barrera de protección propia [...]

“Pero si se usa masivamente la probabilidad de que las personas que estén con posibilidades de transmitir van a disminuir esta transmisión. ¿En dónde es importante usarlo? En los espacios cerrados, donde no hay posibilidad de mantener la sana distancia, el Metro, el autobús, transporte público en general, ahí es donde es más útil”, afirmó.

López-Gatell aprovechó para hacer un llamado a la corresponsabilidad con la finalidad de que los contagios de SARS-CoV-2 no sigan aumentando y cobrando vidas. Dijo que no sólo es trabajo de las autoridades: no se deben buscar culpables del virus, sino que todos deben actuar.

Señaló que se tiene que encontrar un modo de vivir “entre nosotros y con el ecosistema general”. Pidió a la ciudadanía a tener un sentido de responsabilidad siguiendo las normas.

Agregó que la pandemia surgió de un virus que mutó y se transmitió a los humanos; sin embargo, no es necesario averiguar quién hizo que esto ocurriera, sino mirar hacia el frente y buscar cómo superarlo.

Al corte de este 11 de julio, suman 34,730 decesos, 295,268 casos confirmados acumulados, 30,682 contagios activos del nuevo coronavirus (COVID-19), y hay 51,701, activos estimados (16%).

También han sido contabilizados hasta hoy 350,007 casos negativos y 78,393 son sospechosos y 180,852 personas recuperadas.

Las cuatro entidades con el mayor registro de casos acumulados son la Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, y Puebla. Por el contrario, Colima, Zacatecas, Baja California Sur, y Nayarit son las cuatro con el menor número de contagios.

Respecto a la capacidad hospitalaria, informó que del total de 30,107 hay 16,533 camas disponibles, por lo que 13,574 están ocupadas (45%). Los estados que tienen más pacientes internados son Tabasco, Nuevo León, y Nayarit.

Mientras que de las camas con ventilador, de las 9,828 disponibles en el país, 3,767 están ocupadas (38%) y 6,061 están disponibles. De tal modo, los estados que tienen mayor ocupación son Baja California, Puebla, y Nuevo León.

El día de ayer, el subsecretario López-Gatell informó que no se actualizaría el semáforo de alerta debido a inconsistencias en los datos recibidos por los estados.

Aclaró que no fue en las 32 entidades. Sin embargo, el dar una actualización no sería uniforme, pues habría “huecos grises” de información.

No obstante, hasta el día de mañana el país se mantiene bajo el semáforo anterior, por lo que, dijo el funcionario, no debe haber pánico. Indicó que revisarán con detalle la situación de cada entidad y entre el domingo y lunes darán la actualización.

Este día, se informó que en la capital se aplicarán 100,000 pruebas más para detectar COVID-19 en la población.

