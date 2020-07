Chef increpó a Beatriz Gutiérrez Müller por “falta de empatía” hacia los niños con cáncer

Una chef mexicana le contestó a Beatriz Gutiérrez Müeller por “falta de empatía” hacia los niños con cáncer (Foto: Carlos Jasso/ Reuters)

Recientemente, Beatriz Gutiérrez Müller estuvo envuelta en una polémica en redes sociales. Muchos usuarios recriminaron sus respuestas, pero sobresalió la de una chef mexicana que hasta le escribió una carta abierta.

La polémica fue el primero de julio, fecha en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador festejó su segundo aniversario de haber ganado las elecciones en 2018. En medio de la celebración, Gutiérrez Müller tuvo una discusión con un usuario de Twitter.

“Hace dos años, los ciudadanos —que somos los verdaderos guardianes de la democracia— logramos lo impensable: elecciones realmente democráticas”, escribió la esposa del mandatario.

Así fue la respuesta de la también catedrática de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Foto: Twitter/ @BeatrizGMuller)

Entre los casi 8,000 comentarios, una persona cuestionó: “¿Cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer?”, a pesar de que la escritora no tiene un cargo en la función pública.

“No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos”, fue la respuesta de la también catedrática de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Tras esto, la chef Erika Chulini escribió una carta pública a Gutiérrez Müller, que circuló por diferentes redes sociales. En el documento le recrimina a la escritora su falta de sensibilidad sobre el tema del cáncer.

Chef increpó a Beatriz Gutiérrez Müller por “falta de empatía” en su polémico tuit sobre los niños con cáncer (Foto: Instagram/ @cheferikachulini)

“Qué le digo señora Gutierrez Muller? No soy médico, ni conservadora “Fifi”, mucho menos empresaria de esas que ustedes desprecian y demeritan hasta lograr que se les vea como el enemigo público”, dice la misiva.

Chulini, egresada de Le Cordon Bleu Anáhuac, contó que creó una marca llamada “Cocina con causa”. Esta organización, de acuerdo con la página de la chef, sirve para apoyar a niños con cáncer y a mujeres reclusas en el penal de Santa Martha Acatitla

“Me llena de vergüenza y de enojo (por decirlo bonito) que usted desde el poder y con sus enormes privilegios se atreva a burlarse de los miles de mexicanos que mueren al año por falta de atención y apoyo”, aseguró Chulini en su carta.

Erika Chulini aseguró que ella sí toma la iniciativa de ayudar a esta causas, acompañada de “más ciudadanos de valor” (Foto: Instagram/ @cheferikachulini)

Lamentó la falta de empatía de Gutiérrez Müller. “Me queda claro que su falta de empatía al responder visceralmente, no solo la delata sino demuestra que jamás ha visto el dolor de un niño con Cáncer de frente”, expresó.

“Cumpliré sus palabras: ‘Ande ayúdelos’ precisamente eso voy a hacer con el apoyo de más ciudadanos de valor”, reiteró la chef.

A su vez, tanto en redes sociales como en su página de internet, agradeció los mensajes de apoyo a su carta. “Cocina con Causa ya cuenta con todos ustedes, gracias por ser parte de una comunidad que espero crezca hasta que seamos millones de personas haciendo el bien”, dijo en otra carta.

López Obrador , su esposo y presidente de México, llamó a desistir de los cuestionamientos a la escritora (Foto: José Méndez/ EFE)

“Ha sido muchísima la gente que ha preguntado de qué forma ayudar y cómo aportar económicamente desde sus posibilidades. Algunos también me han ofrecido voluntariado y recursos en especie. ¡Estoy convencida de que hay mucha gente buena en este país!”, recalcó.

Cabe destacar que, entre aplausos y recriminaciones, la profesora de la BUAP pidió disculpas por su tuit. “Están muy inquisidores los adversarios de mi esposo, ¡por algo será!”, comentó en otra publicación.

“Si mi expresión «No soy médico» ofendió a alguien, ofrezco disculpas. En cuanto a mí, sólo expresarles que soy profundamente humana y deseo el bien a todos, ahora y siempre”, concluyó.

Etre aplausos y recriminaciones, la profesora de la BUAP pidió disculpas por su tuit (Foto: Twitter/ @BeatrizGMuller)

Asimismo, su esposo y presidente de México llamó a desistir de los cuestionamientos a la escritora. “Ella no es primera dama, es una mujer independiente con criterio”, expresó en conferencia de prensa.

“Lo que ella expresa es lo que piensa y yo no censuro, no limito su libertad, porque pues la han emprendido contra ella, desde luego contra mi hijo, entonces, es conmigo, yo soy el que está conduciendo el proceso de transformación, yo soy el que está a la cabeza de este proceso para erradicar la corrupción y me siento orgulloso”, detalló el mandatario.

