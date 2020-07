Quién es Carlos Zamarripa, el fiscal de Guanajuato que liberó a la mamá del “Marro”

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la república, dijo que la detención hace dos semanas de la madre de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, fue un montaje orquestado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

“Ni siquiera estaban allí las personas, estaban en otro lado. Era un arma que no era arma (de gas), no estaban en posesión de las drogas. Es ridículo, por supuesto que es un montaje, es una irregularidad procesal”, aseguró el fiscal en entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula

Asimismo, Gertz Manero calificó de “lamentable” la liberación de la madre del “Marro” y consideró “una falta respeto a la función que tenemos y a quienes ejercemos un cargo público” que las autoridades de Guanajuato acusen a la FGR de la liberación de los familiares del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Reveló que ya se ordenó una investigación en contra del fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa por las anomalías en el proceso.

Hace 11 años Zamarripa fue nombrado como fiscal de Guanajuato durante el gobierno del panista Miguel Márquez. Desde entonces han aumentado los récords de homicidios, sobretodo a partir de 2017, pero Carlos Zamarripa sigue siendo el encargado de la procuración de justicia. Aún le faltan 7 años en el cargo.

Gertz Manero aseguró que la FGR realizará una investigación para indagar si existen conductas o imputaciones ilegales de Zamarripa. “Guanajuato lleva cinco años de ser verdaderamente un infierno de violencia y este señor fiscal lleva 11 años ahí, nosotros vamos a iniciar un procedimiento para aclarar todas estas conductas y ver si existe alguna imputación de carácter legal”, comentó a Radio Fórmula.

El presidente López Obrador, por su parte, cuestionó también que Zamarripa lleve este tiempo en el cargo sin que haya resultados. “Es como si no me aprobaran como presidente y yo alegara de que me eligieron hasta el 2024 y me quedo campante cuando la gente no me respalda, ¿dónde está la democracia?, en política, entre otras cosas, cuentan los resultados”, expresó.

Guanajuato vive la peor oleada de violencia de su historia. Con una vasta cultura colonial, y un fuerte sesgo conservador, el céntrico estado mexicano está llegando al podio de los más peligrosos del país.

Este miércoles 1 de julio autoridades del municipio de Irapuato, Guanajuato, reportaron un tiroteo dentro de un centro de rehabilitación clandestino cuyo saldo preliminar es de 24 muertos y 7 heridos.

Según el secretario de seguridad Pedro Alberto Cortés Zavala, un grupo de civiles armados ingresó al inmueble, amagaron a las personas que estaban dentro, las formaron en línea y finalmente procedieron a ejecutarlas. Este es el tercer centro de rehabilitación clandestina que sufre un atentado de forma similar en lo que va de este año.

El mes de junio fue uno de los más violentos con un total de 339 homicidios dolosos en el estado. Esto, de acuerdo al reporte diario de homicidios dolosos que publica el gobierno federal.

Tan solo en el fin de semana del 6 de junio 34 personas fueron asesinadas, le siguieron el fin de semana del 20 de junio con una víctima menos, mientras que del 13-14 de junio fueron asesinadas 25.

