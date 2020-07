La extradición de Lozoya: la justicia va por Videgaray, no por Peña Nieto, aseguraron especialistas

Luis Videgaray

Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, dio a conocer este martes que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, aceptó ser extraditado a México e incluso dio su ofrecimiento de colaborar “para esclarecer los hechos que le han sido imputados”. Se le acusa de cohecho, defraudación fiscal y lavado de dinero.

La extradición de Lozoya obedece a un acuerdo de gran calado que negoció su padre, Emilio Lozoya Thalmann, con Alejandro Gertz Manero, el cual tocó fuertes intereses y rebotó por Londres y Madrid, según el columnista Darío Celis.

Y es que a partir de febrero el exdirector del ISSSTE tomó en sus manos la negociación con la 4T para lograr un acuerdo que disminuyera la carga de su hijo a cambio de información del sexenio peñista.

Emilio Lozoya Austin (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

A partir de entonces Gertz y Lozoya Thalmann iniciaron una larga negociación que incluyó información sobre diversas operaciones político-financieras del sexenio pasado y protección a personajes.

El ex director de Pemex (2012- 2016) fue arrestado el 12 de febrero de 2020 por la Policía Nacional española en la Costa del Sol, región ubicada en la provincia de Málaga, pues era buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la cual había emitido una ficha roja en 190 naciones para la búsqueda y localización de Lozoya Austin con fines de extradición.

De acuerdo con el gobierno federal, en diciembre de 2013, Lozoya Austin presuntamente recibió sobornos por 5 millones de dólares de manos del gigante de la construcción brasileña Odebrecht para que le fuera adjudicado el proceso de modernización de la refinería de Tula, Hidalgo.

Luis Videgaray Caso

Enrique Peña Nieto con Luis Videgaray, el flamante canciller de México

El ex secretario de Hacienda, era el hombre más cercano al ex presidente Enrique Peña Nieto, tanto, que era considerado su mano derecha. Sus opiniones pesaban más que las de cualquier otro en el equipo cercano del ex mandatario.

El llamado “super secretario” tenía una injerencia inusitada dentro del gobierno del ex presidente priista, tanto que también se le conocía como “el vicepresidente”. Tras las investigaciones por la compra de Fertinal y Agronitrogenados por parte de Pemex, surgió el nombre de Luis Videgaray, quien habría estado detrás de la sugerencia de compra.

De acuerdo con el abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, hoy en día, cualquier acto de corrupción en el gobierno de Peña Nieto, debió muy probablemente, pasar por las manos de Videgaray Caso.

En una conferencia de prensa otorgada en agosto de 2019, Coello Trejo acusó a Luis Videgaray de “vaciar las arcas de Pemex”.

Vamos a mostrar cómo por cada dólar que producía Pemex se iban 80 centavos a la SHCP. También de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en 2013 y 2014 sacaron muchos recursos hacia la SHCP”, aseguró el abogado.

En esa conferencia, Javier Coello también citó que Pedro Joaquín Coldwell, Leonardo Fabio Beltrán Rodríguez –subsecretario de Planeación y transición Energética de la Secretaría de Energía–; Miguel Messmacher Linartas, subsecretario de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y a José Rogelio Garza Garza, subsecretario de industria y comercio de la Secretaría de Economía, también estuvieron involucrados en la compra-venta de Agronitrogenados.

Dos semanas después de concretarse la compra-venta de Agronitrogenados, Altos Hornos de México (propiedad de Alonso Ancira) transfirió 3.7 millones de dólares a una sociedad offshore de la empresa brasileña Odebrecht, la cual a su vez envió 5 millones de dólares a Zecapan, S.A., una sociedad incorporada en las Islas Vírgenes Británicas vinculada con Lozoya.

