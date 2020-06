La extradición de Emilio Lozoya y el efecto dominó: Peña Nieto y Videgaray podrían ser implicados

Emilio Lozoya y Enrique Peña Nieto (Foto arte: Jovani Pérez Silva)

Este martes, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, aceptó ser extraditado a México e incluso dio su ofrecimiento de “colaboración para esclarecer los hechos que le han sido imputados”. Está acusado de los delitos de cohecho, defraudación fiscal y lavado de dinero.

Gertz Manero detalló que Lozoya Austina presentó su solicitud por escrito ante la sala penal de la Audiencia Nacional del Reino de España en la que aceptó la extradición requerida por las autoridades mexicanas.

El ex director de Pemex (2012- 2016) fue arrestado el 12 de febrero de 2020 por la Policía Nacional española en la Costa del Sol, región ubicada en la provincia de Málaga, toda vez de que era buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la cual había emitido una ficha roja en 190 naciones para la búsqueda y localización de Lozoya Austin con fines de extradición.

De acuerdo con el gobierno federal, en diciembre de 2013, Lozoya Austin presuntamente recibió sobornos por 5 millones de dólares de manos del gigante de la construcción brasileña Odebrecht para que le fuera adjudicado el proceso de modernización de la refinería de Tula, Hidalgo.

En total, cinco presuntos sobornos de Odebrecht por 5 millones de dólares, habrían sido transferidos entre 2013 y 2014, lo cual coincide con las fechas clave de la asignación de un contrato con Pemex por 1,436 millones de pesos en la refinería de Tula.

Pero oficialmente, el caso contra Lozoya se centra en la polémica compra que hizo Pemex de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados, propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA), por la que habría pagado por cerca de 500 millones de dólares cuando estaba valuada en unos 50 millones de dólares, una suma que, según los analistas, estaba drásticamente inflada y provocó pérdidas millonarias a la petrolera.

Justo por este caso, el gobierno federal giró órdenes de arresto contra Lozoya y Alonso Ancira, el propietario de Altos Hornos de México (AHMSA). Ancira fue arrestado el 28 de mayo del 2019 en Mallorca, España, pero fue liberado bajo fianza un mes después. Sin embargo, Ancira está impedido para abandonar el país europeo al habérsele confiscado sus pasaportes.

Emilio Lozoya y Alonso Ancira, presidente de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA). FOTO: ARCHIVO JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO

De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) investiga a Alonso Ancira y a Emilio Lozoya Austin, por lavado de dinero.

Tras confirmarse la captura de Lozoya Austin, uno de sus abogados, Javier Coello, dijo en entrevista para Milenio, que el ex director de Petróleos Mexicanos “no se mandaba solo” y hay muchas cosas por aclarar en su caso.

¿Quiénes podrían caer tras la captura de Emilio Lozoya?

Enrique Peña Nieto

Emilio Lozoya y Enrique Peña Nieto (Foto: Cuartoscuro)

Emilio Ricardo Lozoya Austin, licenciado en Economía y Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), era uno de los hombres más cercanos al ex presidente Enrique Peña Nieto. Gracias a esta proximidad, Lozoya llegó a la dirección de Petróleos Mexicanos en 2012.

Durante su gestión al frente de la ahora empresa productiva del Estado, ocurrieron varios casos de corrupción como el de Odebrecht, la compra de Agronitrogenados y Fertinal, así como el de La Estafa Maestra, en donde se desviaron 83 millones de pesos a través de empresas fachada.

Después de que se dieron a conocer estos hechos, Emilio Lozoya escapó de México, pero ante el asedio judicial, lanzó serias acusaciones contra el ex presidente Peña Nieto.

Lozoya Austin aseguró que el mandatario, el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray y el expresidente del Consejo de Pemex y exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, avalaron la compra de Agronitrogenados. Incluso pidió que el ex presidente fuera citado a declarar como testigo.

El 18 de junio, un diario de circulación nacional reveló que autoridades de Estados Unidos investigan al ex presidente Enrique Peña Nieto, por haber participado en la transacción de Fertinal. A pesar de que no debería haber tenido influencia en las compras de Pemex, ha trascendido que recibió sobornos por parte de Fabio Massimo Covarrubias Piffer, italiano con mayor número de acciones con Fertinal.

Aunque el ex director de Fertinal, Fabio Massimo Covarrubias negó que la negociación para la compra-venta de la empresa por parte de Pemex haya sido con Emilio Lozoya o con el ex presidente Enrique Peña Nieto, las investigaciones continuaron.

En una entrevista otorgada al portal Aristegui Noticias en agosto de 2019, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto reveló que ya se estaban investigando las ya se están investigando las cuentas del ex presidente en el sistema financiero nacional e internacional, e incluso, dijo que antes de que terminara el 2019 tendrán completo el expediente.

Aunque no se ha dado a conocer si el expediente en contra del ex mandatario emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya está completo, Santiago Nieto ha asegurado que no es posible que el ex mandatario desconociera los actos de corrupción que se llevaban a cabo en su gobierno.

En aquella entrevista, Santiago Nieto también reveló que además de la investigación sobre las finanzas de Peña Nieto, la UIF ya comenzó a armar un expediente sobre Luis Videgaray, ex Secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el anterior sexenio.

Luis Videgaray Caso

Enrique Peña Nieto con Luis Videgaray, el flamante canciller de México

El ex secretario de Hacienda, era el hombre más cercano al ex presidente Enrique Peña Nieto, tanto, que era considerado su mano derecha. Sus opiniones pesaban más que las de cualquier otro en el equipo cercano del ex mandatario.

El llamado “super secretario” tenía una injerencia inusitada dentro del gobierno del ex presidente priista, tanto que también se le conocía como “el vicepresidente”. Tras las investigaciones por la compra de Fertinal y Agronitrogenados por parte de Pemex, surgió el nombre de Luis Videgaray, quien habría estado detrás de la sugerencia de compra.

De acuerdo con el abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, hoy en día, cualquier acto de corrupción en el gobierno de Peña Nieto, debió muy probablemente, pasar por las manos de Videgaray Caso.

En una conferencia de prensa otorgada en agosto de 2019, Coello Trejo acusó a Luis Videgaray de “vaciar las arcas de Pemex”.

“Vamos a mostrar cómo por cada dólar que producía Pemex se iban 80 centavos a la SHCP. También de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en 2013 y 2014 sacaron muchos recursos hacia la SHCP”, aseguró el abogado.

En esa conferencia, Javier Coello también citó que Pedro Joaquín Coldwell, Leonardo Fabio Beltrán Rodríguez –subsecretario de Planeación y transición Energética de la Secretaría de Energía–; Miguel Messmacher Linartas, subsecretario de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y a José Rogelio Garza Garza, subsecretario de industria y comercio de la Secretaría de Economía, también estuvieron involucrados en la compra-venta de Agronitrogenados.

Dos semanas después de concretarse la compra-venta de Agronitrogenados, Altos Hornos de México (propiedad de Alonso Ancira) transfirió 3.7 millones de dólares a una sociedad offshore de la empresa brasileña Odebrecht, la cual a su vez envió 5 millones de dólares a Zecapan, S.A., una sociedad incorporada en las Islas Vírgenes Británicas vinculada con Lozoya.

¿Quién es Emilio Lozoya?

Reuters. Foto de archivo

Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, tiene una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard.

De 2003 a 2006, Emilio Lozoya fue oficial en la Corporación Interamericana de Inversiones, perteneciente al Banco Interamericano de Desarrollo.

Entre 2006 y 2009, fue director en jefe para América Latina en el Foro Económico Mundial, responsable de investigaciones e iniciativas de dicho organismo.

Fue miembro del Consejo de Administración del grupo empresarial español OHL y trabajó en el Banco de México en el área de inversión de reservas internacionales y cambios.

En 2012 fue nombrado como director general de Pemex entre 2012 y 2016, siendo sustituido por José Antonio González Anaya.

En enero de 2015, audios publicados en Youtube revelaron una conversación de altos ejecutivos de la empresa española OHL acerca de una asesoría por parte del entonces funcionario mexicano para ser favorecidos en licitaciones de Pemex.

En agosto de 2017, medios brasileños revelaron que Emilio Lozoya recibió sobornos millonarios de la empresa Odebrecht a cambio de conseguir una licitación de más de 115 millones de dólares para una refinería en Tula, Hidalgo.

