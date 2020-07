Cierre del sistema Cutzamala el 4 de julio: 14 alcaldías de CDMX y 13 municipios de Edomex no tendrán abasto de agua

El 4 de julio habrá un paro total de 24 horas del suministro de agua del sistema Cutzamala Foto: Shutterstock

Durante videoconferencia de prensa, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que el próximo 4 de julio habrá un paro total de 24 horas del suministro de agua del sistema Cutzamala, lo que afectará a la Ciudad de México y al Estado de México.

Blanca Jiménez, directora de la Conagua, detalló que este corte se llevará a cabo a partir de las 02:00 horas del sábado y se restablecerá a la misma hora del domingo 5 de julio, con lo que se dejarán de suministrar 16 mil litros de agua por segundo a través de este sistema.

Ante la crisis sanitaria por el coronavirus, tanto la Ciudad de México como el Estado de México, pondrán a disposición 12 pipas de agua para atender a hospitales COVID. De igual manera, el director del Sistema de Aguas de la CDMX, Rafael Carmona, mencionó que brindará apoyo con pipas a las 11 alcaldías afectadas por los trabajos.

La razón principal: avanzar en la interconexión de la segunda línea de descarga de la planta de bombeo número 5; sin embargo, la directora mencionó que se aprovechará este paro para avanzar en la interconexión de la segunda línea, dar mantenimiento a las plantas de bombeo 2, 3 y 4 –cuyas válvulas tienen más de 10 años– y dar mantenimiento a la planta potabilizadora de Los Berros.

La razón principal: avanzar en la interconexión de la segunda línea de descarga de la planta de bombeo número 5 Foto: captura de pantalla CDMX

Se prevé que sean afectados 5 millones de habitantes de 11 alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Tlalpan, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo.

Por su parte, el secretario de Obras del Estado de México, Rafael Díaz, indicó que también se verán afectados cerca de 2 millones 50 mil habitantes de 13 municipios del Estados de México: Atizapán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Tecámac y Acolman.

El funcionario resaltó que los acueductos del norte y sur que surten al Valle de México operarán con normalidad.

“Acordamos trabajar con la CFE. Quiero destacar que estamos trabajando muy de cerca con ellos, ellos nos van a apoyar en evitar dar mantenimientos durante el arranque y proceso, y mantener el suministro de energía eléctrica en lo máximo posible”, agregó Jiménez.

El desplazamiento de la K invertida colocada este fin de semana obligó a suspender el servicio. (Foto: Conagua)

Por otro lado, la directora informó que finalizaron reparaciones en el sistema Cutzamala tras los daños provocados por el sismo del pasado 23 de junio, con lo cual se redujo el suministro para 75,000 habitantes.

Jiménez llamó a toda la población a no desperdiciar agua. “Les pido a todos no desperdiciar el agua. Pueden hacer algunas reservas; no esperamos que tarde más de 24 horas, no necesitan hacer una reserva muy importante”.

Finalmente, pidió no arrojar basura en las calles y drenajes, ya que, dijo, es fuente de encharcamientos.

Jiménez recomendó reservar agua Foto: Saúl López/Cuartoscuro

