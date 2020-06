No hay riesgo de contagio de COVID-19 para AMLO, previo a reunión con Donald Trump: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que no existe razón para preocuparse por la salud de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, previo a su encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump, como parte de la entrada en vigor del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

En conferencia de prensa vespertina, el funcionario comentó que, pese a que el López Obrador estuvo incluido en la red de 70 contactos proporcionados por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, quien fue diagnosticado como portador del virus SARS-CoV-2 el pasado jueves, no existen indicios que apunten a un particular riesgo de contagio para el presidente mexicano.

Sobre la gira del presidente a los Estados Unidos, no conozco todos los detalles, en lo que respecta a nosotros del cuidado de la salud del equipo de gobierno, <b>no tenemos alguna preocupación específica</b>, el presidente estuvo en algunas proximidades con el secretario de Hacienda, como se muestra en algunas fotografías, <b>pero una vez hechos los estudios de contactos</b>, […] hemos revisado con detenimiento que de las 70 personas que están en la lista inicial de contactos, <b>el presidente es uno de los que están enlistados, pero no es alguien que esté en particular riesgo de ser contagiado</b>, lo que corresponde aquí, igual que en la mayoría de los casos es la vigilancia basada en síntomas