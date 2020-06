Javier Coello Trejo deja la defensa de Emilio Lozoya por “divergencia sobre las decisiones estratégicas jurídicas”

Javier Coello Trejo. (Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

Después de que se diera a conocer que Emilio Lozoya aceptó la extradición requerida por las autoridades mexicanas, el despacho de abogados Coello Trejo y Asociados, que se encargaba de su representación, informó que dejará de representar al ex director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, así como a su familia.

Por medio de un comunicado, el despacho indicó que desde hace un mes, el director general, Javier Coello Trejo, llegó a un acuerdo con Lozoya Austin y tomó la determinación de no continuar la defensa penal en México “por así convenir a nuestros intereses”, se puede leer en el documento.

“Este despacho se ha caracterizado en ser leal hacia sus principios y convicciones, pero debido a la divergencia sobre las decisiones estratégicas jurídicas tomadas, es que decidimos apartarnos de la defensa y así desearles a Emilio y a toda su familia una conclusión favorable en beneficio de sus intereses”, escribieron.

Hace unas horas, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, anunció que Lozoya ya presentó una solicitud por escrito ante la sala penal de la audiencia nacional del Reino de España en la que aceptó la extradición requerida por las autoridades mexicanas.

Así anunció Coello Trejo y Asociados su desvinculación de Emlio Lozoya y su familia.

De acuerdo con el funcionario federal, Lozoya Austin manifestó su consentimiento para ser entregado e incluso dio su ofrecimiento de “colaboración para esclarecer los hechos que le han sido imputados”.

Gertz Manero también refirió que tras la detención de Lozoya en la ciudad de Málaga, la Fiscalía solicitó al juzgado central de instrucción de España que se le negara la libertad provisional, lo cual así sucedió al considerar que había un “inminente riesgo de fuga”.

Asimismo, señaló que el 24 de marzo solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que se llevaran a cabo los trámites de extradición, los cuales fueron aceptados por el mismo órgano, pues “determinó que la solicitud que habíamos gestionado cumplía con todos los requisitos del tratado de extradición y la legislación española”.

El 12 de febrero de 2012, día en que se llevó a cabo la detención de Lozoya Austin, en la ciudad española, Coello Trejo afirmó durante una entrevista con Milenio TV que no sabía nada respecto a que su cliente se encontraba en España ni qué hacía en ese país; no obstante, aclaró que sí estaba enterado de que Lozoya se encontraba en Europa.

Javier Coello Trejo, ex abogado defensor de Emilio Lozoya.

En ese entonces, la defensa del ex director de Pemex señaló que viajará a España para platicar con su cliente y preguntarle si deseaba continuar con su proceso de extradición en el país europeo. De aquella entrevista, la frase más relevante de Coello Trejo fue que “el licenciado no se mandaba solo”.

Además se dijo sorprendido por la detención: “Me cayó como balde de agua fría. Ni modo, así es esto. Tenemos las pruebas que la justicia mexicana no nos permitió desahogar. Tendré que hablar con él y me tendré que ir a España”, declaró en ese contexto a Grupo Fórmula.

Coello aseguró que la última vez que había hablado con el ex funcionario, estaba convencido de que no existían elementos en la carpeta de investigación para acusarlo, y que seguía “dispuesto a entregarse siempre y cuando estuviera en un procedimiento parejo”, aunque aclaró que no hablaron de eso. “De entregarse, se hubiera entregado en México”.

Este martes, Gertz Manero recordó que Lozoya está implicado en investigaciones que ha llevado a cabo la Fiscalía General. Una de ella es por delitos delitos patrimoniales en el caso de la empresa Odebrecht, mientras que la otra es por las denuncias que Pemex presentó en 2019 por operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de la empresa Agro Nitrogenados.

