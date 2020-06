López Obrador encabeza estrategia de intimidación contra periodistas: Ciro Gómez Leyva

Ciro Gómez Leyva criticó a Hugo López Gatell. (Foto: Captura de pantalla)

Un periodista reconocido en México acusó al presidente López Obrador de encabezar y orquestar una estrategia que pretende “insultar”, “calumniar” e “intimidar” a diferentes periodistas en el país.

“El presidente López Obrador encabeza y orquesta una estrategia de insulto, calumnia e intimidación contra periodistas. Preocupante”, escribió el comunicador Ciro Gómez Leyva en su cuenta de Twitter.

El hecho se dio a raíz de la última conferencia mañanera del presidente, donde el periodista Carlos Pozos, conocido como “Lord Molécula”, acusó al periodista de ser defensor de Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública y mano derecha del presidente Felipe Calderón que espera su sentencia en EEUU por crímenes de narcotráfico.

Lord Molécula en una conferecia mañanera del presidente (Foto: @lordmoleculaoficial)

“Este periodista, este defensor de García Luna, escribió el 15 de noviembre del 2012, palabras más, palabras menos: ‘Ayer debió haber sido uno de los días más tristes en la carrera de Genaro García Luna, pues de un plumazo Enrique Peña Nieto desaparece la Secretaría de Seguridad”, dijo el youtuber.

Además, “Lord Molécula” aseguró que Ciro Gómez Leyva recibía millones de pesos por parte del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Hay documentos del 2013 de la Dirección de Normatividad de Comunicación de la Presidencia en donde su programa Fórmula de la Tarde recibió un millón 707 mil pesos y además en la página 66 de ese documento dice que el señor Ciro Gómez Leyva, no el programa de Fórmula de la Tarde, recibió un millón 113 mil pesos pagados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”.

El youtuber remató su participación pidiendo a la Secretaría de Gobernación (Segob) que exhortara a Ciro Gómez Leyva y otros periodistas a dejar el clasismo, el racismo y las “fake news”.

Cuartoscuro

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó a los medios mexicanos en una conferencia reciente donde calificó como una “cobertura exageradamente negativa de la 4T”, y aseguró que ningún gobierno fue atacado tanto como el suyo.

“La gente ya no les cree a quienes mienten, a quienes exageran. ¿O ustedes creen que no aburre abrir un periódico, El Universal, por ejemplo, o el Reforma, y no encontrar nada bueno?”, sostuvo el mandatario antes de arremeter contra los columnistas de los periódicos Reforma y El Universal:

“Pero no son solo las notas, los articulistas, supuestamente independiente, también. Antes se presumía que El Universal tenía una línea editorial gobiernista, pero que sus articulistas eran independientes, que había pluralidad. Ahora los moneros tal vez sigan siendo independientes, pero los articulistas, ¡puro conservador!”.

Sobre Ciro Gómez Leyva dijo que era alguien que se había iniciado en el periodismo independiente con un enfoque novedoso, pero luego también se volvió conservador.

En esa línea subrayó que no había en México “un periodismo profesional, independiente o ético” y que se estaba “muy lejos de eso”.

“No digo objetivo porque eso es muy difícil, es algo muy relativo, pero es parte de la decadencia que se produjo (en el país). No generalizo, pero no han sabido entender la realidad. Siguieron con lo mismo, desesperados, y muchos optaron por la mentira”, sentenció.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Cayó “El Mochomo”, presunto implicado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

La orden del CJNG contra Omar García Harfuch: acribillar e incendiar la camioneta del secretario

Cae “El Alacrán”, presunto implicado en el asesinato del juez Villegas