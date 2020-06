Grupo Famsa de México se declara en bancarrota en Nueva York

La compañía enumeró hasta USD 10,000 millones por pasivos y activos, cada uno, en documentos judiciales presentados en Nueva York.

El minorista mexicano Grupo Famsa SA se declaró en bancarrota el viernes, después de que sus acreedores aprobaran un plan para reestructurar unos USD 60 millones de bonos en mora.

El distribuidor de muebles y electrodomésticos con sede en Monterrey, con tiendas en México y EE.UU., además de un brazo financiero, dijo que utilizará el proceso del Capítulo 11 únicamente para los bonos que vencieron el 1 de junio. Tiene la intención de seguir operando y pagando otros créditos y mantenerse al día con los proveedores, dijo su director ejecutivo, Humberto Garza Valdéz, en una declaración.

“Lo anterior nos da la capacidad de seguir adelante con la refinanciación de los Bonos 2020 y continuar con nuestro negocio como de costumbre”, dijo Garza. Acreedores que poseen alrededor del 96% de los bonos aprobaron el plan de bancarrota, dijo. Todavía necesita la aprobación de la corte.

Oferta de canje

Los bonos con vencimiento en 2024 se negocian alrededor de 43 centavos por dólar, con un rendimiento de alrededor de 36%, según datos de operaciones de Trace.

Famsa realizó el año pasado una oferta de canje por los bonos, que algunos tenedores no aceptaron. La compañía incumplió los pagos por los USD 59 millones pendientes este mes y dijo que estaba siguiendo un plan de reestructuración.

Los minoristas mexicanos se han visto afectados por un colapso en las ventas, ya que el gobierno pidió un cierre nacional a fines de marzo para contener el brote de coronavirus.

La compañía dijo que el efectivo disponible y los ingresos de las operaciones serán suficientes para financiar el negocio durante el corto tiempo que espera estar en el Capítulo 11, según el comunicado.

Aeroméxico analizaría solicitud de bancarrota en EEUU: Bloomberg

La aerolínea mexicana está sopesando sus opciones y no se ha tomado una decisión final, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque las discusiones son privadas.(Foto: PEDRO PARDO / AFP)

Grupo Aeroméxico SAB está considerando una declaración de bancarrota bajo el Capítulo 11 en EEUU, ya que la pandemia de coronavirus asola la industria de las aerolíneas, dijo una persona familiarizada con el asunto.

La aerolínea mexicana está sopesando sus opciones y no se ha tomado una decisión final, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque las discusiones son privadas. Aeroméxico está siendo asesorada por White & Case LLP y Citigroup Inc., según el columnista de negocios Darío Celis, quien informó la posible solicitud el viernes temprano.

Una bancarrota de Aeroméxico sería la tercera en seis semanas para una importante aerolínea latinoamericana, después de que Latam Airlines Group SA y Avianca Holdings SA buscaran protección judicial. El tráfico de pasajeros en la región cayó 96% en abril en medio de la pandemia, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Pero a diferencia de Estados Unidos y Europa, los gobiernos latinoamericanos no se han apresurado a rescatar a las aerolíneas.

Aeroméxico cayó 5% a 6.63 pesos a las 10:47 a.m. en Ciudad de México y los bonos de la compañía se desplomaron.

