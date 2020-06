Cumbre mafiosa: la reunión de Caro Quintero “El Narco de Narcos” con el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada

La guerra interna en el Cártel de Sinaloa azota a Culiacán (Fotoarte: Jovani Silva/Infobae)

Prófugo de las autoridades de México y Estados Unidos desde 2013, el nombre de Rafael Caro Quintero “El Narco de Narcos” volvió a sonar tras los enfrentamientos violentos del fin de semana en Caborca, Sonora.

El periodista Héctor de Mauleón, publicó este martes en el diario El Universal que autoridades federales sospechan que Caro Quintero, a través de su gentes intenta recuperar un territorio que le perteneció en los años 80, y que entró en pugna con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y con el grupo de Los Salazar, que operan en dicha región del estado.

En una entrevista concedida en 2016 a la periodista Anabel Hernández, Caro Quintero negó tener cualquier tipo de enemistad de los cabecillas del cártel de Sinaloa, incluso, admitió que luego de salir de la cárcel, luego de 29 años de haber estado preso se reunió tanto con el Chapo Guzmán como con Ismael “El Mayo” Zambada, ambos le hicieron ofertas para regresar al negocio, las cuales declinó.

Rafael Caro Quintero fue detenido en 1985 en Costa Rica, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar que había logrado infiltrarse en el entonces poderoso cártel de Guadalajara, fundado por él, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo.

En agosto de 2013 fue liberado luego de encontrarse presuntas fallas en su proceso.

Cuando salió de prisión, dijo en la entrevista, se reunió primero con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien entonces también era prófugo de las autoridades.

Luego de ser liberado, Caro Quintero se reunió con "El Chapo" (Foto: EFE/Mario Guzmán)

“Él vino a saludarme, me dio gusto saludarlo, mi respeto para señor y yo le comenté que no quería saber nada de sustancias ilícitas, nos conocemos de niños, desayunamos juntos. Me dijo que estaba bien y que había sido muy caro el tiempo que había estado en la cárcel y que respetaba mi decisión”, aseguró a la periodista.

Sobre El Mayo Zambada, con quien actualmente comparte la lista de los más buscados, dijo que “también lo vi una vez y lo mismo, le comenté lo mismo: mis respetos tanto a una familia como a otra” y afirmó que fuera de esos encuentros, ya no tenía ninguna relación ni con el cártel de Sinaloa ni con sus cabecillas.

Rechazó la entrega de algún tipo de apoyo por parte de los dos narcotraficantes y aseguró que tampoco se lo habían ofrecido.

El Narco de Narcos en Sonora

Una narcomanta encontrada en el municipio de Caborca. Advierte la llega del Cártel de Caborca. (Foto: Twitter)

Desde hace un par de meses se le responsabiliza a Caro Quintero de ser el responsable de la violencia narco en el estado de Sonora.

El pasado 11 de mayo, una hielera con restos humanos fue abandonada en el Ejido 15 de Septiembre. El contenedor se encontraba acompañado de un mensaje con amenazas de parte de gente de Rafael Caro Quintero, “El Narco de Narcos”.

“A la gente de la Costa les estamos informando, somos la gente de Caro Quintero. Esta plaza nos pertenecía y ahora todos aquellos productores, comerciantes, mineros de la región, tendrán que pagar la plaza, aquí estamos para limpiar. Somos la Barredora 24/7, el R Rodrigo Paez y Cara de Coch, y todos juntos somos el Cártel de Caborca”, [sic] se lee en la manta.

Desde hace años, Caborca ha sido identificado como el centro de operaciones de Caro Quintero. En esa localidad, el fundador del Cártel de Sinaloa controla la siembra, el cultivo y cosecha de marihuana.

Su dominio en la zona ha sido absoluto. Según atestiguan pobladores, cuando el grupo del Narco de Narcos llega, nadie se cruza en su camino.

Las pistas de la actividad del capo mexicano en el sitio han sido evidentes. Por ejemplo, en Sonora, la venta de automóviles lujosos ha sido acaparada por Caborca, tierra de ganaderos, quienes no podrían ser los adquirientes. Además se ha incrementado sustancialmente la compra-venta de ranchos, que se llegaron a vender al doble de su costo, y tampoco los compradores son ganaderos.

Los medios de comunicación describen al municipio sonorense como una atmósfera de zozobra, donde la gente teme mencionar el nombre de Rafael Caro Quintero.

Entre otras acusaciones que enfrenta Rafael Caro Quintero destaca aquella que refiere que desde 1980 mantiene el liderazgo del cártel de Sinaloa, incluso desde la prisión, con lo cual habría generado cientos de millones de dólares, lo cual también negó en la entrevista de 2016.

