Las redes no dejaron pasar la disculpa de Chumel Torres a Beatriz Gutiérrez Müller: estos son los mejores memes

José Manuel Torres Morales, mejor conocido como Chumel Torres, decidió disculparse con Beatriz Gutiéerez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el influencer pusiera un apodo al hijo que tiene con el mandatario y se desatara la polémica de un foro sobre racismo donde participaría el comediante.

“¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad. @CONAPRED #ConLosNiñosNo”, escribió Gutiérrez Müller en Twitter luego de que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) conviniera que Chumel Torres participara en un evento para debatir sobre el racismo en México.

Las críticas arreciaron y el Conapred decidió cancelar el evento virtual, luego anunció un panel con especialistas y el youtuber, por su parte, tuvo oportunidad de asistir a un foro organizado por RacismoMx, una consultoría que trabaja para visibilizar el tema en el país.

Pero la polémica no quedó en eso, pues Chumel Torres se quejó de discriminación porque, inicialmente, el Conapred le negó la oportunidad de expresarse al cancelar la discusión.

Por su parte, Gutiérrez Müller decidió calmar la tensión y, aunque el comediante chihuahuense no lo había solicitado, ella le otorgó la disculpa.

“Aquí sigo esperando. Ofrecer una disculpa ennoblece. Pienso que tenemos la vida para ser mejores personas, y cada día es una oportunidad para ese objetivo. Por mi parte, el señor está disculpado aunque él no manifieste humildad alguna”, dijo la escritora.

A su vez, el youtuber decidió rectificar sobre el impacto que tuvo poner un apodo al hijo del presidente.

“Mi mamá ya me hubiera regañado por no pedir disculpas a @BeatrizGMuller por ofender a su chavito. Pero mi mamá ya no está. Pero como me está viendo siempre y no quiero hacerla enojar. Aqui va: Claramente no pensamos ni yo ni mi equipo que fuera a tener todo este impacto. Nunca me metería contra un morrito y no quiero tener eso en mi conciencia. Una disculpa a usted y a su hijito por lo hecho y ojalá todo esté bien. Usted es una mamá y a las mamás se les respeta”, escribió en su cuenta de Twitter.

A raíz de ello, los usuarios consideraron que su disculpa dejaba dudas, pero, por lo pronto, el pleito entre las partes quedó en esos tuits.

Los usuarios se burlaron de que el político Javier Lozano arropara a Chumel Torres, pues el crítico de AMLO y exlegislador panista se vio “bateado” para ser vocero de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Unos dudaron sobre la disculpa de Chumel.

Por lo pronto, ha trascendido que Mónica Maccise Duayhe, quien asumió en noviembre la titularidad del Conapred, presentó su renuncia a la institución, se preveía que estuviera en el cargo hasta 2023.

