“A los bots del gobierno no les parece”: senadora de PRD dio positivo a COVID-19 y denunció ataques en redes

Laura Ballesteros es senadora suplente entre 2018 y 2021 (Foto: Cuartoscuro)

La senadora suplente del opositor PRD (Partido de la Revolución Democrática), Laura Ballesteros, confirmó este lunes que dio positivo a COVID-19 después de varias semanas con síntomas más o menos intensos, y se convirtió en la segunda legisladora de la Cámara Alta en arrojar estos resultados.

“He dado positiva en la prueba COVID-19, con síntomas de leves a moderados. Estamos bien, Emilio (su hijo) salió negativo. Después de tres meses de haber enfermado con síntomas del virus y con algunas recaídas, pude por fin tener acceso a prueba PCR y tener diagnóstico y tratamiento”, indicó la senadora en redes sociales.

Ballesteros, que fue diputada local en la Ciudad de México, relató su periplo en los últimos meses. “Dolor de cabeza, garganta, pecho, malestar general y por momentos con insuficiencia respiratoria”, detalló. “Me negaron la prueba por no tener tos ni fiebre (sigo sin tener)”, añadió.

Sugirieron (que) eran mis nervios. Fueron tres semanas así. Después recaí dos veces más en los siguientes meses. Más leve

Ballesteros es suplente de la senadora del PAN Xóchitl Gálvez (Foto: Cuartoscuro)

La legisladora suplente señaló que se sentía “ninguneada” desde el inicio porque no presentó tos y fiebre, además de los tres meses de recaída en recaída, de acuerdo con su narración. “Me negaron dos veces la prueba”, indicó.

Sin embargo, aseguró que ya estaba siendo tratada en el Centro de Inmunología, “con un kilo de estudios, además del de COVID-19”, precisó. En su opinión, Ballesteros indicó que “lo importantes es que Emilio esté bien”, en referencia a su hijo, que a diferencia de ella dio negativo y no ha presentado ningún síntoma.

“Ha sido un camino muy largo hasta aquí, desde que enfermé. Con papás médicos, acceso a salud pública y privada y fue muy complicado hacerme una prueba y saber mi diagnóstico... La gente necesita más apoyo”, concluyó.

Laura Ballesteros confirmó que su hijo se encuentra asintomático y dio negativo a la prueba de COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, después de compartir la experiencia con sus seguidores, Ballesteros señaló que “por alguna razón los bots del gobierno no les parece que esté enferma y con síntomas que no encajan en su ‘normalidad’". “Ya me los echaron encima”, aseguró.

Yo estoy en recuperación, como mucha gente, dejen ya la agresión y pónganse al servicio de las personas. Parece que no terminamos de sorprendernos de ésta violencia y polarización

De acuerdo con la legisladora, suplente de la senadora Xóchitl Gálvez del PAN (Partido Acción Nacional), “la empatía con los miles de enfermos y familias que han perdido seres queridos por ésta terrible pandemia debe ir primero”.

Ballesteros indicó que ha tenido distintas molestias en los últimos tres meses (Foto: Cuartoscuro)

Y es que uno de los principales señalamientos contra Ballesteros fue su declaración de que llevaba meses sufriendo recaídas y presentando síntomas relacionados con la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus. Los críticos precisaron que la enfermedad se presentaba durante 14 días.

Sin embargo, publicó una liga que lleva a un artículo sobre cómo el coronavirus podría permanecer en las personas durante meses. “Básicamente, aún no sabemos nada. Pero ciertamente negando esa premisa, y creyendo que lo sabemos, seguiremos cometiendo errores. Masivos”, sentenció.

Además, se propuso como objeto de estudio. “Me ofrezco voluntariamente. ¿Evidencia científica? Esa la han mermado desde que no aplican pruebas universales. Pónganse a trabajar. Hablen con inmunólogos, les va a ayudar a entender lo que está sucediendo en algunos organismos”, escribió en Twitter.

México superó este lunes la barrera de los 150,000 contagios confirmados de COVID-19 en territorio nacional (Foto: Henry Romero/ Reuters)

Ballesteros también calificó como “desafortunada y precipitada” la apertura del país ante la epidemia de COVID-19. Y es que, desde el 1 de junio, las medidas de mitigación y distanciamiento social dejaron de surtir su efecto a nivel nacional y ahora el retorno a las actividades se define por cada entidad de la República.

El gobierno federal determinará, a través de un semáforo epidemiológico, el color de cada estado y en función de sus avances o retrocesos, la actividad comenzará a fluir con mayor intensidad en las distintas regiones del país.

Ballesteros por último explicó que se encuentra en casa, guardando reposo y pendiente de sus responsabilidades. La legisladora suplente se encuentra en tratamiento, detalló. “No lo curan, pero ayudan con la sintomatología. Entre otros, Ivermectina. Esto lo decide el médico, y sin alentar a la automedicación”, finalizó.

Ballesteros es la segunda legisladora de la Cámara Alta que da positivo a esta enfermedad, después de que Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI (Partido de la Revolución Institucional), confirmara que tenía COVID-19 a finales de abril.

