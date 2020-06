López Obrador defendió su batalla legal contra las empresas energéticas españolas Repsol, Iberdrola y OHL

Con el objetivo de defender sus políticas energéticas y los “intereses de la nación”, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó este viernes en Palacio Nacional que litigará ante las empresas españolas OHL, Repsol e Iberdrola, pues asegura que son un monopolio en el país.

Al respecto de Iberdrola, la cual opera en México desde hace más de 20 años, el mandatario señaló que “compró o construyó el mayor número de plantas que generan energía eléctrica” en la nación; asimismo, arremetió contra el diario El País, pues dijo que defiende este tipo empresas por ser españolas.

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dicha empresa tiene una cuota de mercado en México del 15%, por lo que López Obrador está convencido de que quieren arruinar a la empresa estatal.

No vamos a expropiar, no vamos a hacer lo que hizo ese buen Presidente Adolfo López Mateos en 1960, que nacionalizó la industria eléctrica, no. Pero vamos a revisar los contratos