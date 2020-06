The New York Times dice que López Obrador reabre México en el peor momento del COVID-19, con el argumento de que “se domó la pandemia”

Foto: Presidencia de México.

Aún con un aumento imparable de los contagios y muertes a causa del COVID-19, los gobiernos de muchos países en desarrollo como la India, México, Brasil, Irán y Pakistán; han priorizado la economía y se han aventurado a levantar el confinamiento a pesar de que se encuentran en el momento más crítico de la pandemia.

En un artículo titulado “A medida que aumentan las infecciones por virus, los países terminan con los bloqueos” publicado en el prestigioso diario The New York Times y firmado por Jeffrey Gettleman, se destacó el hecho de que algunos de los gobernantes de estos países admitieron que ya no podían soportar los castigos ocasionados por el nuevo coronavirus, sin arriesgarse a una catástrofe económica que afectará a los más pobres.

Gettleman señaló que de acuerdo con corresponsales en países especialmente afectados, hay un aumento en los contagios precisamente en el momento en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que las infecciones de esta enfermedad altamente contagiosa están generando un nuevo pico.

Respecto al caso de México, el periodista apuntó que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso fin a la cuarentena del país, a pesar del continuo aumento de los casos de COVID-19 y comenzó la reapertura a principios de junio con una gira por el país.

"Tenemos que dirigirnos hacia la nueva normalidad porque la economía nacional y el bienestar de las personas dependen de ello", dijo, durante una parada en Cancún.

No obstante, y a diferencia de otras naciones, México no ha ofrecido un gran paquete de estímulo para impulsar su economía, por lo que su amortiguación contra el sufrimiento económico a causa del confinamiento es débil.

El periodista del diario estadounidense aseguró que el gobierno mexicano ha minimizado sistemáticamente la gravedad de la enfermedad y es el país que realiza la menor cantidad de pruebas entre las naciones miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El rotativo resaltó que en la Ciudad de México, epicentro de la pandemia en el país, los hospitales y las morgues están saturados, al igual que los crematorios. Y destacó que algunas personas han desafiado los protocolos para enterrar a sus seres queridos en secreto, en funerales llenos.

Los médicos mexicanos temen que lo peor esté por venir.

“Todavía estamos en los primeros pasos de esta pandemia, desafortunadamente", dijo el Dr. Alejandro Macías, un experto en enfermedades infecciosas. "La percepción es que estamos mucho más lejos de donde realmente estamos", admitió al diario estadounidense.

El rotativo también destacó los casos de la India, Rusia, Pakistán, Irán, cuyos gobiernos han admitido que su economía ya no soporta más tiempo cerrada, por lo que a pesar de los altos niveles de contagio, han levantado la cuarentena.

El pasado 8 de mayo, el diario estadounidense reveló que el gobierno de la Ciudad de México no está reportando cientos, quizá miles, de muertes.

De acuerdo con información confidencial, el medio destacó que el gobierno ha desestimado a funcionarios preocupados que han calculado una cifra tres veces mayor de fallecimientos en la capital del país que las que el gobierno reconoce.

Ese mismo día, los diarios The Wall Street Journal (EE.UU.) y El País (España), también pusieron en duda las cifras oficiales de muertos y casos positivos de COVID-19 en México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó la información publicada. Aseguró que se trataba de noticias falsas e incluso, aseguró que The New York Times era un diario famoso, pero con poca ética.

“Hace unos días salió en el New York Times, un periódico famoso pero con poca ética, en este caso es evidente que no hicieron un buen trabajo , que actuaron de manera tendenciosa, falto de ética, entonces no nos dejemos apantallar”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador aseguró que el gobierno está actuando en apego a la verdad, por eso no tiene “nada que temer”.

“Si actuamos con apego a la verdad no mentimos, no robamos, no traicionamos al pueblo, pues no hay nada que temer, aunque se trate del New York Times, entonces hay que auspiciar el debate. Miren, la crisis del neoliberalismo es también la crisis de los medios convencionales de comunicación, aunque se trate del New York Time, del Washington Post, del Financial Times; mejor dicho hay decadencia", dijo López Obrador.

