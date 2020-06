Caso Giovanni López: por “tortura y homicidio” vinculan a proceso a tres policías de Jalisco

Presuntos implicados en el asesinato de Giovanni López (Foto: Facebook Enrique Alfaro)

El Juez de Control y Enjuiciamiento del V Distrito del Poder Judicial del Estado de Jalisco vinculó a proceso a tres policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos por el caso de Giovanni López, quien fue visto con vida por última vez el pasado 4 de mayo cuando lo subieron a una patrulla adscrita a la policía local.

De acuerdo con la versión preliminar Juan "N", comisario de Seguridad Pública, y Elizabeth "N", primer comandante, son señalados por el delito de tortura. De igual forma, Francisco "N" fue vinculado por el delito de homicidio.

Los ahora vinculados fueron exhibidos en redes sociales por Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, el pasado 6 de junio cuando fueron aprehendidos después de realizar las pesquisas correspondientes.

Govanni López fue presuntamente asesinado por un policía municipal en Jalisco (Foto: Archivo)

Alejandro Giovanni López era un hombre de 30 años que trabajaba como albañil en el estado de Jalisco, hasta que la noche del 4 de mayo, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, fue presuntamente ultimado por cuatro policías porque “no traía puesto el cubrebocas”. De acuerdo con un vídeo grabado por el hermano de la víctima, se ve claramente a Giovanni forcejear con los policías municipales, quienes se lo llevaron a bordo de un coche patrulla.

El no traer cubrebocas, de acuerdo con la administración de Enrique Alfaro, se considera una falta administrativa debido a la emergencia sanitaria que existe en el estado por el nuevo coronavirus; sin embargo, la fuerza ejercida contra el ahora occiso no fue proporcional a su falta.

Ante el abuso, la familia de Giovanni se comunicó con Eduardo Cervantes Aguilar, el alcalde local, quien les dijo que fueran por él a las instalaciones de la policía al día siguiente.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, mostró las fotos de los presuntos responsables (Foto: EFE / Francisco Guasco)

Así lo hicieron, y cuando llegaron ahí, los canalizaron al Hospital Civil, lugar donde Giovanni López ya había muerto por traumatismo craneoencefálico. Después de eso, el cuerpo fue custodiado por el Servicio Médico Forense (Semefo).

De acuerdo con el hermano de la víctima el cuerpo tenía signos de tortura y un balazo en la pierna. Ante esto, Cervantes Aguilar publicó el pasado 3 de junio en su cuenta de Twitter:

“Agradezco su preocupación estamos realizando las gestiones necesarias para esclarecer estos hechos lamentables, siempre ha sido un gobierno justo y lo seguirá siendo, no pasará este hecho desapercibido, estamos en coordinación con las autoridades estatales y municipales”.

La manifestación se tornó violenta en Guadalajara (Foto: Reuters / Fernando Carranza)

Por su cuenta, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) declaró que le “resulta inaceptable el uso excesivo de la fuerza y el maltrato a personas por parte de autoridades policiales. En este hecho, en donde la persona detenida fue entregada a sus familiares sin vida, se debe actuar con todo el rigor de la ley, dictar todas las medidas preventivas y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, el conocimiento de la verdad y la reparación integral del daño”, así mismo exigieron un resultado pronto y expedito al “procedimiento de responsabilidad administrativa contra los elementos policiales que intervinieron en la detención y lesiones de la víctima, que causaron su muerte”.

Ante la aparente inacción del gobierno de Alfaro, cientos de manifestantes protestaron afuera del Palacio de Gobierno de Guadalajara, capital de Jalisco, para que se esclareciera el caso. Durante la manifestación se presentaron distintos actos violentos, en donde resalta un manifestante prendiéndole fuego a un policía motociclista y golpizas por parte de los uniformados contra jóvenes desarmados.

De igual modo, miles de usuarios de redes sociales viralizaron la etiqueta #JusticiaParaGiovanni e incluso, el cineasta mexicano Guillermo del Toro apoyó la consigna y conminó a las autoridades a agilizar su trabajo para traerle justicia a la familia de Giovanni.

Un policía fue prendido en fuego durante la marcha en Guadalajara (Foto: Reuters / Mario Marlo)

“@FiscaliaJal, @EnriqueAlfaroR, @CNDH, @FGRMexico: A más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido- la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública”, escribió el realizador en su cuenta cuando retuiteó el anuncio de una marcha en Guadalajara para exigir justicia para Giovanni.

