Liga MX: esto son los cambios al fútbol mexicano que aprobó la Asamblea de Dueños

Este miércoles los dueños de los clubes de la Liga MX se reunieron para tratar diversos temas en la agenda. Aprobaron muchos cambios en el fútbol mexicano, algunos más polémicos que otros.

En conferencia de prensa, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, dio a conocer los temas y acuerdos que fueron aprobados en la Asamblea de Dueños. Además, anunció el regreso de la Liga MX, tanto varonil y Femenil.

Venta de Gallos Blancos

Uno de los temas polémicos fue el anuncio de la compra de los Gallos Blancos de Querétaro por parte de Gabriel Solares. El directivo señaló que Grupo Caliente hizo efectiva la venta al ex directivo de los Potros de Hierro del Atlante.

Además, aclaró el tema del promotor Greg Taylor en la participación del club cancunense. Bonilla señaló que este envió una carta, en la que aclaraba que formaba parte del grupo de Querétaro y no tiene relación con fichajes de futbolistas desde hace dos años.

“El señor Greg Taylor es parte de esta directiva y anuncia que lleva dos años sin operar ningún traspaso o transferencia. Se aclara la posibilidad de ser sancionado en caso de que eso no sea cierto”, informó.

Cruz Azul no es investigado

Guillermo Álvarez, presidente de Cruz Azul, estuvo presente en la Asamblea de Dueños. Esto, en medio de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre él, su hermano Alfredo Álvarez y Víctor Garcés.

Sobre este tema, Enrique Bonilla comentó que La Máquina no está en riesgo de ser desafiliado, pues el club no está sujeto a investigación alguna. “En el caso específico de Cruz Azul, el club no está sujeto de investigación, es una de las empresas de la Cooperativa y el caso específico de Don Guillermo”, explicó el preesidente de la Liga MX.

Él ya dio la cara y presenta las pruebas de descargo, en su momento, cuando haya una definición, podremos tocar el tema

Enrique Bonilla también comentó del acuerdo de cooperación de la UIF y la Liga MX.

“No, la autoridad no está investigando al club Cruz Azul, es un tema aparte, hemos estado sosteniendo reuniones de trabajo, a parte de esa, hemos tenido más. La que usted menciona es por parte de Nieto y un servidor, hablamos de temas de beneficio de todos y que podremos de hacer de conocimiento de todos en próximas fechas”.

Cambios en la Liga MX Femenil

La categoría femenil tuvo algunos cambios en la organización de su torneo. Aunque no se parecerá al de la parte varonil, hay cambios benéficos para las futbolistas que integran los 18 clubes.

El torneo seguirá con la Fase Regular de 17 jornadas y una Liguilla con ocho clubes clasificados. Además, comenzará el 24 de julio a puerta cerrada y se planea una fecha doble a principios de noviembre próximo.

Uno de los cambios es que ya no habrá restricciones de edad y podrán contratar a jugadoras catalogadas como mayores. Asimismo, el mínimo de edad será de 15 años, es decir, nacidas a partir del 1 de enero del 2005, y se añadirá una Regla de Menores, por lo que los clubes deberán cumplir con 1,000 minutos en la cancha con futbolistas nacidas en el 2001.

“Hay cambios de reglamento en la Femenil como el de que se establece la edad libre y lo mínimo en edad permitida serán jugadoras de 15 años, aunque si en la última temporada ya había jugadoras menores, se les permitirá la inscripción”, indicó Enrique Bonilla.

Final de Copa pendiente

Luego de la suspensión definitiva del Clausura 2020, quedó pendiente la final de la Copa MX entre Rayados de Monterrey y los Xolos de Tijuana.

El presidente de la Liga MX explicó que el club regiomontano dio a conocer que el encuentro de ida se llevará a cabo el 16 de septiembre en el estadio Caliente, en Tijuana. Mientras que la vuelta se disputará el día 23 del mismo mes, en la casa de los Rayados de Monterrey.

Cabe recordar que el torneo copero será suspendido en su edición 2020 - 2021. Esto, para abrir espacio a la selección mexicana y que ésta pueda cumplir con sus compromisos que quedaron pendientes por la pandemia del coronavirus.

