“Ya déjate de cuentos”: aparecen mantas contra López Obrador en Guadalajara tras controversia con el gobernador Alfaro

Este lunes aparecieron diversas mantas contra la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador en Guadalajara, Jalisco, tras la controversia dada hace unos días con el gobernador del estado Enrique Alfaro.

En Twitter, usuarios mostraron fotografías de un lobo acechando, haciendo alusión al cuento de Caperucita roja.

“Ya déjate de cuentos, nosotros tenemos otros datos, Andrés Manuel te queremos fuera del gobierno”, era lo que se leía en las mantas ubicadas en Av. López Mateos Sur a la altura de Gavilanes y en Prol. Mariano Otero y Periférico.

El jueves pasado, e gobernador Enrique Alfaro acusó a López Obrador y a integrantes de su gabinete de estar detrás de las infiltrados enviados desde la Ciudad de México en la protesta por la muerte de Giovanni López (quien sería asesinado a golpes por policías presuntamente por resistirse y no usar cubrebocas) y adelantó que se las mostrará al presidente Andrés Manuel López Obrador, tal como lo pidió el mandatario en conferencia matutina.

Alfaro Ramírez acusó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está detrás de los enfrentamientos desatados en la marcha para exigir justicia a Giovanni y dijo que hay “intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México”.

“Le pido al presidente dela República que le diga a su gente y a su partido que ojalá estén midiendo lo que están haciendo, el daño que le están generando al país, con este ambiente de confrontación, porque son ellos, justamente, lo han generado todo esto que estamos viviendo”

Al día siguiente el gobernador de Jalisco volvió a decir que esos agitadores fueron enviados desde el Gobierno Federal, pero matizó el panorama y dijo que López Obrador es una persona inteligente y que es su gente de abajo la que no lo ayuda y busca pleitos en otras entidades.

Enrique Alfaro ofreció un mensaje al pueblo de Jalisco sobre la muerte de Giovanni López y señaló que no quedará impune (Foto: Captura de pantalla)

“Lo que yo le digo al presidente de México es que yo sigo creyendo que es una gente de bien, que él no está dando estas instrucciones, pero también le digo con claridad que su gente cercana, que gente de su gobierno y su partido le apuesta a la violencia como una ruta para seguir cuidando sus intereses y sus agendas personales, le digo que él como jefe de Estado está obligado moralmente a atender una petición puntual, respetuosa que hacemos desde el Gobierno de Jalisco”.

Agregó que las imágenes que se transmitieron en medios y redes sociales muestran lo que dice de los infiltrados y recordó que no se había dado una manifestación de ese tipo y con esos niveles de violencia los cuales serán investigados a fondo.

Sin embargo López Obrador respondió tajante al decir: "Quien acusa debe probar”.

pintas en Casa Jalisco (Foto: Twitter@pasotti_)

Además, el primer mandatario señaló que pese a las diferencias que tiene con el gobernador, no busca perjudicarlo.

“Tengo diferencias con el gobernador de Jalisco (Enrique Alfaro), diferencias políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo, no participo en cuestiones partidistas, no soy jefe de grupo, ni de partido; represento al Estado mexicano, no tengo ningún propósito de afectar a autoridades locales”.

Este martes en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un documento titulado “Rescatemos a México” en donde se denuncia un presunto Bloque Opositor Amplio (BOA) el cual buscaría desplazar a Morena en las elecciones del 2021 y sacarlo de la presidencia a través de la revocación de mandato en 2022.

Manifestantes en Jalisco vandalizaron el palacio de gobierno de Jalisco en protesta por la muerte de Giovanni Lopez, quien murió a manos de policías municipales Foto: (REUTERS/Fernando Carranza)

Pese a que el mismo mandatario aceptó que desconocía la procedencia y veracidad del documento, aún así lo presentó y fue leído por el vocero Jesús Ramírez.

El escrito estaría presuntamente integrado por gobernadores, los principales partidos de la oposición, a los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, a magistrados del Tribunal Electoral y a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

También lo conformarían periodistas, medios de comunicación, grandes compañías y organizaciones de empresarios como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) con la presunta intención de desarrollar una campaña para cuestionar los resultados del gobierno.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Todos contra López Obrador: la maltrecha oposición se reagrupa para sobrevivir

La gestión de López Obrador divide a los mexicanos: su desaprobación alcanzó el 50%

AMLO con la aprobación más baja desde que asumió la presidencia