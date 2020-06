Detuvieron a hombre vinculado al asesinato de la diputada Anel Bueno

La diputada Anel Bueno Sánchez desapareció mientras realizaba labores de sanitización (Foto: Facebook/Anel Bueno)

El gobernador del estado de Colima, José Ignacio Peralta, informó que esta tarde detuvieron a un hombre vinculado al asesinato de la diputada local Francis Anel Bueno Sánchez, quien fue encontrada sin vida al interior de una fosa clandestina.

El mandatario señaló que las investigaciones continuarán "hasta llegar al fondo, dar con la totalidad de los responsables y castigarlos”.

“Por supuesto, debe mantenerse el trabajo coordinado con Fiscalía General de la República y otras instancias del gobierno federal”, añadió en su cuenta de Twitter.

Además reconoció que este es un avance importante en la investigación y confió en que las instituciones lograrán los resultados que la población espera, esclareciendo tanto este como otros crímenes cometidos.

El gobernador confirma un detenido vinculado al asesinato de la legisladora local (Foto: Twitter @nachoperaltacol)

¿Quién era Francis Anel?

A sus 38 años de edad, Anel Bueno Sánchez ocupaba el cargo de diputada local por el Distrito XVI de Colima por Morena.

En 2006 inició su carrera política como consejera política del PRI, en el municipio de Ixtlahuacán. Del 2012 al 2015 fue consejera Política del PRI Estatal Colima y se hizo presidenta de la Asociación del Rescate del Patrimonio Arqueológico y Cultural de Ixtlahuacán (ARPACIX).

Sin embargo, el pasado 29 de abril fue secuestrada en el municipio de Ixtlahuacán. El rapto de la legisladora fue perpetrado por un comando de hombres encapuchados y fuertemente armados que llegó hasta el lugar donde Bueno Sánchez se encontraba promoviendo labores de sanitización.

Anel Bueno realizaba labores de sanitización cuando fue secuestrada por un grupo de hombres armados y encapuchados (Foto: Facebook/Anel Bueno)

Dos semanas más tarde, Emma Sánchez, madre de la víctima, rompió el silencio y decidió hacer pública la desaparición de su hija con la esperanza de saber de ella.

Sánchez detalló que desde el 9 de mayo le solicitó a la Fiscalía General de la República que se emitiera una Alerta Alba por la desaparición de la diputada; no obstante, por razones desconocidas no se difundió. “Nos mata la ineficiencia de la investigación que se está realizando, porque hasta ahora no se ha podido dar un resultado concreto que conduzca a la localización de mi hija", señaló la mujer.

Tras darse a conocer la noticia, los compañeros de bancada de Anel Bueno aseguraron que ésta no había recibido ningún tipo de amenazas. "Se trató de un problema social que nos duele a todos y recalcamos la exigencia a las autoridades para que Anel esté de vuelta con vida”, expresaron.

Francis Anel Bueno Sánchez, diputada local de Colima por Morena, fue secuestrada el pasado 29 de abril (Foto: Facebook: Anel Bueno)

Por su parte, el pasado 21 de mayo el gobernador, hizo un llamado a las instituciones para que continuaran el trabajo de búsqueda, pues entonces solo se sabía que estaba secuestrada.

Días después, el lamentable deceso de la legisladora pronto comenzó a resonar en todos los estados y entre los funcionarios de los tres niveles de gobierno, como lo fue la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, el diputado Mario Delgado y el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó que el cuerpo de la legisladora había sido encontrado en una fosa.

“Quiero expresar mis condolencias a los familiares de una legisladora de Colima que fue secuestrada, y el día de ayer se encontró su cuerpo en una fosa clandestina, quiero primero expresar mis condolencias a sus familiares, amigos, compañeros, fue algo muy lamentable. También quiero informar que ya en la mañana se nos presentó un informe de detenidos que participaron en este crimen”, expresó el ejecutivo federal.

