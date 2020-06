El 77% de lo que dice López Obrador en sus conferencias sobre seguridad carece de sustento documental: Causa en Común

(Foto: Martín Zetina/ Cuartoscuro)

El 77% de la información sobre seguridad proporcionada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su tradicionales conferencias matutinas carece de sustento documental en las dependencias, así lo aseguró este miércoles la organización Causa en Común.

De acuerdo con el investigador, Raúl Rosales “más de la mitad de las respuestas de las instituciones federales de seguridad relativas a declaraciones realizadas en conferencias de prensa matutinas fueron inexistencias, incompetencias y reservas. Es decir el 52% no contiene información sobre las declaraciones emitidas en las conferencias”, aseguró.

Durante la presentación del estudio “Información oficial sobre seguridad: no hay, no quieren, o no entienden” se explicó que la organización hizo un seguimiento en las dependencias de seguridad a través de solicitudes de transparencia acerca de las respuestas del mandatario.

“Del total de respuestas, únicamente un 23% coincidió totalmente con las declaraciones, el 77% restante fueron respuestas que evadieron dar información y no dieron sustento a las declaraciones”, detalló el investigador.

Foto: Cortesía de Presidencia de México.

De ese universo sin sustento, el 51% de las respuestas a esas solicitudes de información tuvieron como respuesta “incompetencia” o “inexistencia”, de las cuales el 90% no están motivadas como estipula la Ley de Transparencia.

Por su parte, la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, advirtió que cuando la información se solicita vía transparencia, las instituciones o no la tienen o la esconden.

“Lo que Causa Común demuestra no es un ejercicio deliberado de mentira, sino una falta de contraste, una falta de sustento de lo que dice del presidente y lo que se tiene registrado en los órganos de la administración pública que están a su cargo y que tenían que estar o proveyendo el programa o realizando las acciones que él les ordenó”, dijo.

Sin embargo, Morera destacó que “mientras el presidente declara cifras y datos, su gabinete tiene otros datos. Con este estudio se concluye que las instituciones federales de seguridad suelen negar la información que está directamente vinculada a sus responsabilidades según lo que establece la ley. Cuando se pide a través de transparencia a todas las dependencias información que tiene que ver con estas declaraciones, éstas nos dicen que no cuentan con información o que no es conveniente difundirla o sea o la esconden o no la tienen”, consideró.

Se detalló que para el análisis de Causa en Común se revisaron 252 conferencias matutinas, en las que se identificó que en 177 se abordaron temas de seguridad pública. Se realizaron 648 solicitudes de acceso a la información a más de 20 instituciones para verificar si las declaraciones vertidas tienen un sustento oficial.

(Foto: Cuartoscuro)

Durante la presentación del estudio, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN), José Ramón Cossío Díaz advirtió que las Fuerzas Armadas saldrán “muy lastimadas” por su regreso a labores de seguridad y destacó que este retorno demuestra que falló la estrategia de construcción de la Guardia Nacional.

“A mí en lo personal no me gusta, creo que la sociedad va a salir muy lastimada, creo que las Fuerzas Armadas van a salir muy lastimadas con esas acciones policiacas”, declaró.

Cossío Díaz advirtió que el decreto emitido el pasado 11 de mayo por el presidente Andrés López Obrador ordenando el regreso del Ejército y la Marina a las calles.

“Me parece que las fuerzas armadas no deben hacer funciones de seguridad pública. Desafortunadamente cuando se hizo la reforma para establecer a la Guardia Nacional, en marzo del año pasado, lo que se estableció fue un artículo quinto transitorio en el decreto de reformas constitucionales que le permite al presidente de la República utilizar a la Fuerzas Armadas”, dijo.

“Esto no se había ejercido, yo creo porque tenían la idea de que iban a poder controlar la situación con la Guardia Nacional (…) me parece que la exposición de motivos del propio decreto muestra que la Guardia Nacional no alcanzó a madurar o no ha madurado como habían pensado que iba ser para este caso, entonces ahí me parece que hay un reconocimiento a que falló la estrategia de construcción de la Guardia Nacional”, señaló el ex ministro.

