Cómo se vivió el primer día de la “nueva normalidad” en la CDMX

Este lunes 1 de junio se levantó luego de 70 días la Jornada Nacional de Sana Distancia que inició el 23 de marzo, hasta el último corte de tiene registrados 93,435 casos confirmados, 10,167 personas fallecidas, siendo la Ciudad de México la entidad federativa más afectada con 25,787 y 2,713, respectivamente.

Aquel 23 de marzo se tenían confirmados 367 casos positivos acompañados de cuatro defunciones a nivel nacional, desde entonces la capital comandaba los casos confirmados del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 con 60 y dos muertes, mientras que el Estado de México apenas empezaba a figurar con 22 casos y una de esas cuatro defunciones.

Ahora, la Ciudad de México se encuentra en el semáforo rojo –como 31 de las 32 entidades federativas– por lo menos hasta el 15 de junio pero con nuevas actividades esenciales como: la minería, la construcción, la fabricación de equipo de transporte, la producción de cerveza y sus cadenas de producción, los parques al 30% de su capacidad, y los protocolos para cada actividad económica con medidas de salud pública.

Las actividades esenciales iniciales eran: los servicios de salud (hospitales, clínicas, consultorios), el sector primario (agricultura, ganadería), la logísticas y otros servicios de transporte, los comercios de abarrotes, alimentos y artículos no esenciales, y el comercio digital por aplicaciones.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) estableció nuevas señalaciones para entrar con la toma de temperatura y las marcadas filas con puntos de referencia para guardar la distancia y evitar el contagio. Además, exhortó a las personas a guardar silencio bajo el lema “Callados prevenimos el contagio”.

Según el comunicado oficial del metro la medida “se aplica con base en análisis científicos, en los que se demuestra que una de las formas comunes de transmisión del SARS-CoV-2 se da a través de la secreción de gotículas del tracto respiratoria, que generan al toser, estornudar o hablar. Por ello, es de suma importancia que al transportarse, los usuarios del Metro eviten hablar”.

Y es que el flujo de personas en la calle, la afluencia de peatones y usuarios de transporte público aumentó con el levantamiento de la Jornada Nacional de Sana Distancia y la entrada de la “nueva normalidad”.

Asimismo, la Secretaría de Movilidad CDMX (Semovi) inició con las ciclovías emergentes que permitirá a los usuarios moverse mediante bicicletas y ecobici por la ciudad, por lo pronto, está instauradas dos ciclovías. La primera, por la Línea 1 del Metrobús desde Villa Olímpica hasta San Simón; y la segunda, que es parte de la Línea 2 de Parque Lira hasta Rojo Gómez.

A pesar de la insistencia del gobierno federal y del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reiterara que no es la culminación de la pandemia.

“Continúa la epidemia y es importantísimo mantenernos todavía con las medidas de mitigación. No es regresar a la normalidad, no es abrir libremente todas las actividades sociales económicas y educativas, no lo es”, apuntó.

Y añadió que en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) no se retiren las medidas aunque se haya levantado la Jornada Nacional de Sana Distancia. “Especialmente en el Valle de México es imperativo que no se regrese a las actividades públicas de manera desordenada y generalizada a partir del 1 de junio”, exhortó el subsecretario.

Por su parte, en su regreso a las giras de trabajo, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la reactivación de actividades debe realizarse con disciplina, pues de haber rebrotes se podría tomar la decisión de volver a cerrar. “Si no lo hacemos de manera ordenada, con disciplina y se presentan contagios y rebrotes, pues entonces vamos a cerrar de nuevo”.

