Quién es José Fernández, el mexicano que diseñó los trajes para la misión espacial SpaceX

De vestir a estrellas de cine en éxitos de taquilla como Iron Man 2, El Sorprendente Hombre Araña, Capitán América: Civil War, José Fernandez había tenido una prolífica carrera en Hollywood. Pero en 2016, Elon Musk lo contactó para crear los trajes que hoy van de camino al espacio.

Fue en 2016 cuando SpaceX le preguntó que si quería participar en una competencia de diseño. Al aceptar, Fernandez pensó que se trataba de un proyecto fílmico, y no de un proyecto real que trataría de llevar a astronautas verdaderos al espacio y tendrían que sobrevivir en los ambientes extremos con los trajes que Fernandez crearía.

“Me di cuenta de que era para un programa espacial real. Estaban buscando conseguir un traje construido para que Elon mirara para el programa. Tuvieron dos semanas para presentarle el traje y les dije que no podría hacer un traje completo en dos semanas, pero que podría hacer un casco”, explicó Fernandez para la revista Bleep.

De acuerdo con la entrevista, el diseñador hizo un trabajo, que compitió con otras compañías, y ganó gracias al diseño de su casco.

“También había otras cuatro compañías trabajando en ofertas y al final del proceso, [Musk] odió todo excepto el casco. Trabajé con él durante seis meses y al final de eso, creamos un traje que ahora están realizando ingeniería inversa para que sea funcional para el vuelo”, dijo en 2016 a la publicación.

Pero, ¿quién es este Jose Fernandez?

Un hombre mexico-americano, Fernandez comenzó su carrera primero como escultor de las criaturas de la película Gremlins en 1989. Después, durante los años noventa ascendió a escultor principal de filmes como Godzilla, Hombres de Negro, Alien III, entre otros.

Ha colaborado con talentosos directores como Tim Burton en Batman Regresa, El Planeta de los Simios y La leyenda del jinete sin cabeza; y con Guillermo del Toro en Hellboy.

Pero, no fue hasta 2007 que el diseñador decidió abrir su propio estudio, y Ironhead Studio, en donde se expandió a trabajar con músicos, como Will. I. Am, Daft Punk y Kid Kudi. Entre su más reciente trabajo en cintas, están Batman vs Superman y Pantera Negra.

Fernandez utilizó este mismo estudio para crear los trajes que Doug Hurley y Bob Behnken están usando a bordo del Crew Dragon. Estos fueron revelados hace tres años por medio de redes sociales.

De acuerdo con el diseñador, quería hacer algo funcional pero que también estuviera lleno de estilo. Según la revista Vogue el creador comentó que cualquiera se ve bien en smokin, sin importar la talla. Y quería el mismo efecto para los aventureros astronautas.

Esta nueva era de trajes espaciales ya va muy lejos de los voluminosos y pesados trajes que se veían hace unos cuantos años. El casco está impreso con en 3D y los guantes son sensibles para manejar pantallas touchscreen.

El traje es una sola pieza consta de un modelo realizado por ingeniería inversa, pero solamente pueden ser usados dentro de la cápsula de SpaceX, y no son útiles para hacer caminatas en el espacio.

Pero sus capacidades principales son las mismas que otros: proteger a la tripulación de la despresurización, en donde el aire se pierde de la cápsula. También necesita mantener a los viajeros con suficiente oxígeno y debe regular su temperatura.

Aunado a esto, tienen un enlace de comunicaciones y un aire respirable que a través de un cable que conecta el asiento al traje.

