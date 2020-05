Los desaciertos del presidente López Obrador

Crónica de la transformación AMLO (Foto: Captura de pantalla)

La guerra contra el narco del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, en comparación a la de Felipe Calderón; la contradictoria postura que pareciera tener en el tema de los inmigrantes centroamericanos en el país que empezaron a llegar desde 2019 con la intención de arribar a Estados Unidos; la decisión de, en su calidad de presidente, transportarse en vuelos comerciales y vender el antiguo avión presidencial; o su la cuestionable viabilidad de sus proyectos insignia, son algunos de los aspectos que abarca el Reforma en su columna “Pifias presidenciales”.

El texto -que no solamente habla del periodo de AMLO como presidente, sino de los papeles más relevantes que ha ejercido a lo largo de su carrera política- inicia con la comparación de la guerra contra el narco, la de López Obrador de cara a la de Felipe Calderón, indicando que el primero descalificó la estrategia del segundo.

“Está claro que esta absurda y desquiciada estrategia no se repetirá, y nunca más se pondrá en riesgo, de manera irresponsable, ni la vida ni el prestigio de las fuerzas armadas”, cita el artículo a AMLO. Pero enseguida agregan que, en su guerra de AMLO, la Guardia Nacional (armada) no siempre arriesga la vida. Más bien se enfrenta a inmigrantes (desarmados), mismos que fueron invitados por él: “Donde come uno, comen dos”.

Eso a la par, indican, del recrudecimiento de la violencia de los narcos, insensibles a la nueva estrategia de “abrazos, no balazos”, premisa bajo la que el mandatario mexicano ha llegado a considerar su amnistía (de los narcos), soltar al detenido Ovidio Guzmán y saludar amablemente a la madre del Chapo Guzmán.

El texto también hace referencia a la descalificación por parte del presidente hacia el aeropuerto en el lago de Texcoco, al que ha tildado de “proyecto faraónico”, y a la compra de un Boeing 787-7 para los viajes de Peña Nieto. En cambio, comparan, AMLO prefirió viajar en vuelos comerciales, a costa de incomodidades y riesgos para los demás pasajeros; vender el avión, que no tuvo comprador, y, finalmente, rifarlo en cachitos de la Lotería Nacional.

Pero afirman que, en cambio, sustituyó el proyecto de Texcoco por tres proyectos que no resultan menos faraónicos: el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería en Dos Bocas, que están en riesgo de acabar también en el archivo de obras inconclusas.

La decisión de Andrés Manuel de invertir dinero a Pemex y a la nueva refinería cuando la demanda mundial de petróleo se venía abajo, así como el rechazo al recorte de producción propuesto por la OPEP -para defender los precios- faltando a los compromisos de México, y el -finalmente- agradecimiento que le hizo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por “tomar parte del recorte que le tocaba a México”, también es otro episodio al que hace referencia el artículo del Reforma.

También mencionan su posturas ante la los reclamos por el crimen. Recuerdan que siendo jefe del gobierno capitalino descalificó una manifestación de protesta por la inseguridad como marcha de los “pirrurris”. De igual manera, que siendo presidente, se negó a recibir a Javier Sicilia y Julián LeBarón -deudos de asesinados-, que encabezaron la Caminata por la Verdad y la Justicia.

Respecto al movimiento feminista, afirman que no le hizo gracia que la marcha del Día de la Mujer y el paro de “Un día sin mujeres” hicieran que tuviera que posponer la rifa del avión presidencial. Toman nota del tema del 'huachicoleo’, tildan de escándalo su reacción por la gasolina robada de los ductos de Pemex que cerró para impedirlo; como consecuencia, afirman, provocó un desabasto y tuvo que reabrirlos, la práctica delictiva continúa.

El artículo de dicho diario reprocha que López Obrador creó el morenista Instituto de Salud para el Bienestar, gratuito, que bien pudo ser para los mexicanos que no tienen IMSS, ISSSTE ni Seguro Popular; pero en cambio, indican, que su finalidad fue cancelar el panista Seguro Popular y quedarse con su clientela de más de 50 millones de asegurados que lo compraban voluntariamente. También en el sector salud, recriminan que para combatir la corrupción en la compra de medicamentos, no castigó a los corruptos, sino que suspendió las compras. Subrayan que a final de cuentas los castigados con la medida fueron los pacientes por el desabasto generado en consecuencia, ya que no se contaba con proveedores sustitutos.

Hacen hincapié en un tema parecido: el retiro de apoyos a estancias infantiles y refugios para mujeres, con lo que una vez más, apuntan, en vez de castigar la corrupción que denunció, creó un sistema de apoyos directos bajo su control político.

En materia ambiental, enlistan: desdeñó el Parque Eólico de La Rumorosa en Baja California, que genera energía limpia desde 2010; defendió la Termoeléctrica de Morelos, que reducirá el cauce del río Cuautla, lo ensuciará con aguas residuales y contaminará la atmósfera de Huexca quemando gas, llevado peligrosamente en un ducto que atraviesa una zona sísmica y volcánica.

En el sector económico recuerdan que AMLO se molestó por “el modito” independiente del Consejo Mexicano de Negocios que obtuvo una línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo para 30,000 empresas pequeñas y medianas. Y también se molestó por el aval que les dio la Secretaría de Hacienda.

Respecto al tema educativo, reclaman que el presidente se rindió ante los constantes bloqueos de la CNTE en Michoacán; canceló el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Acciones con las que, apuntan, abandonó el interés público en los estudiantes por el interés político en los maestros.

Y el artículo del Reforma finaliza haciendo un recuento de las declaraciones más cuestionables:

El coronavirus “está generando cierta incertidumbre”. No tanto en “México. Afortunadamente, seguimos debajo de 19 pesos por dólar”. “Eso de que no puede uno abrazarse... Hay que abrazarse, no pasa nada”. “México ha podido domar la epidemia”. “El escudo protector es la honestidad”. Saca una estampita de su cartera y lee la jaculatoria: “Detente, enemigo; que el Corazón de Jesús está conmigo”.

Terminan con una referencia al título de la columna: “En la mesa de billar se comete una pifia cuando el tiro inspirado y calculador falla”.

