“Ya están pagando”: López Obrador aseguró que sin influyentismo mejoró la recaudación de los grandes contribuyentes

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que de enero a mayo de 2020, su gobierno ha recaudado un billón 757 mil millones de pesos, lo que representa casi 100 mil millones de pesos en comparación con el mismo periodo de 2019, según datos presentados por la Secretaría de Hacienda, es un aumento del 2.6%.

“La gente nos está ayudando, porque a pesar de la crisis están pagando sus contribuciones, y nada más termino con esto, y los que no pagaban ya están pagando porque ya cambiaron las reglas, ya saben que no hay condonaciones, ya no hay agarradera que funcione, ya no hay influyentismo y grandes corporaciones están pagando. A eso se debe, que todos están cumpliendo con su responsabilidad”, explicó el mandatario mexicano.

Así lo indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina de este día en Palacio Nacional, donde indicó que de acuerdo a los datos que le presentó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se logró un alza del 2.6 por ciento.

“Es un milagro, tenemos un aumento en la recaudación con relación al año pasado del orden de 2.5 por ciento. ¿Pero qué significa para decirlo con claridad? Que, de enero a mayo del año pasado, en comparación con enero y mayo del año pasado, a pesar del coronavirus, tenemos 100 mil millones de pesos más de recaudación hasta el viernes”, apuntó.

Para el titular del Ejecutivo federal, el incremento de pago de impuestos que han hecho los y las mexicanas se debe a que ya cambiaron las reglas y ya no hay influyentismo; además de que las grandes compañías “están pagando, a eso se debe, que todos están cumpliendo con su responsabilidad”.

El presidente mexicano insistió en que si su administración hubiera optado por dar prórroga en el pago de impuestos a las grandes empresas, ahora no se tendría dinero para financiar lo “indispensable”.

"No queremos establecer la cultura del no pago y a veces se tiene que aplicar por parejo una medida. Es que han abusado con eso. Imagínense, si yo… Cuando inicia la crisis -es interesante lo que estás planteando y además, qué bueno que sale el tema- me vinieron a ver los representantes del sector empresarial para plantearme eso, que yo otorgara una tregua en el pago de impuestos a las empresas; no me pidieron -y eso es cierto- condonación, sino que se les diera un plazo para pagar luego los impuestos.

Si yo hubiese autorizado eso, a lo mejor me hubiesen aplaudido, no tendríamos esta recaudación. Imagínense, ¿cómo financiamos la educación, la salud, las necesidades básicas, indispensables del pueblo? No puedo yo apostar a eso, correr esos riesgos", explicó.

López Obrador, aseguró que “ya vamos de salida” de la pandemia del coronavirus COVID-19, sin embargo, pidió a toda la población no relajar las medidas sanitarias hasta que termine la cuarentena, el próximo 31 de mayo.

“Esta semana, que es la última de la tercera etapa, de la zona occidente, de la sana distancia, ya nada más es esta semana, y agradecerle mucho como siempre a la gente por su buen comportamiento, también nuestro pésame a familiares de víctimas de la pandemia, nuestro abrazo a los enfermos, decirles que de acuerdo a los informes que tenemos, ya vamos de salida, desde luego no debemos de confiarnos, no relajar las medidas de prevención, seguir las recomendaciones hasta el fin de semana que termina esta etapa”, indicó el mandatario.

López Obrador también anunció que durante está última semana de la Jornada Nacional de Sana Distancia, se dará información sobre cómo se reiniciará la apertura del país, así como la posibilidad de regreso a clases en algunas regiones.

“Vamos a estar informando lo que sigue, en esta semana se va a informar sobre la posibilidad de regreso a clases en algunos en algunas regiones en algunos estados, a partir del comportamiento de la pandemia, y de acuerdo con maestras , maestros, padres de familia y autoridades locales, de acuerdo a las características de cada región”, informó.

El presidente mexicano explicó que “poco a poco” y siempre apegados a los protocolos de salud, se reiniciarán las actividades productivas como la construcción, minería y la industria automotriz vinculada a Estados Unidos y Canadá, afirma.

“Vamos a estar también preparándonos para el inicio de las actividades productivas, para impulsar la actividad económica con cuidado, para que no tengamos problemas posteriores, siempre apegados a las protocolos de salud, pero ya se va a ir abriendo el país a la industria de la construcción a las actividades mineras, a la industria automotriz, que está vinculada a Estados Unidos a Canadá , y desde luego lo que tiene que ver con el esparcimiento, la actividad deportiva, el regreso poco a poco a la nueva normalidad, eso lo vamos a ir definiendo ya en esta semana”, explicó López Obrador.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: