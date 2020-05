La cruenta batalla del narco en Michoacán: La Familia ejecutó a 12 hombres del CJNG en Huetamo

Las autoridades de Michoacán reportaron el hallazgo de 12 cuerpos abandonados en una camioneta (Foto: Twitter/red113michoacan)

La guerra entre la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control de Michoacán se recrudece aún más.

Luego de la aparición de 12 cuerpos sin vida en un tramo carretero entre Huetamo y San Lucas, la Familia Michoacana se adjudicó el hecho a través de un mensaje localizado al lado de los cuerpos.

“Disculpame ‘Chito Cano’. Se me olvido tu regalo del dia de las Madres, pero hay te lo mando. Atentamente La Familia Michoacana” (sic)

Más tarde, a través de redes sociales, se difundió otro mensaje, adjudicado también a la Familia Michoacana y en el que destaca que habría más muertos.

“Como ya han visto la fm no está acabada como el cjng les ha hecho creer a la gente. Estamos más fuertes que nunca. Señal de eso están sus sicarios abatidos y más que no han salido a la luz… y flores o jardinero ya nada llorando pidéndole tregua al patrón… sabemos que ya no tiene dinero por todos lados están valiendo ve&%$. Ya sus sicarios la mayoría han desertado el cjng ha llegado a su fase final… decía flores que no se le acababa el dinero .. pues parece que ya fue todo… proximamente vendran avances significativos para la familia michoacana. Lo mejor está por venir, pronto volverá la paz a la región.. att FM”.

De acuerdo con la prensa local, las víctimas serían familiares de Alejandro Carranza Ramírez alias “Chito Cano” y parientes de gatilleros, quienes vivían en el vecino estado de Guerrero y que fueron levantados (plagiados) la madrugada del sábado por integrantes de la Familia Michoacana.

Según los habitantes, esa misma madrugada, el CJNG levantó a siete personas (familiares de sus rivales), que hasta el momento están como desaparecidas.

Esta situación habría sido detonada a raíz del asesinato de un sobrino de “Lalo Mantecas” y/o “El 100”, líder de la Familia Michoacana en el Estado de México ( por quien se ofrece una recompensa de 500,000 pesos) y que recientemente está operando con fuerza en la Tierra Caliente michoacana.

“Chito Cano” es identificado por autoridades federales como un lugarteniente del CJNG, que opera en la zona limítrofe del Estado de México, Michoacán y Guerrero, en una cruenta lucha con La Familia Michoacana.

A inicios del mes de mayo, un comando de presuntos sicarios difundió un video en el que se ostentaba como brazo armado de “El Señor del Valle”, en referencia a “Chito Cano”, cuyo mote comenzó a sonar en febrero pasado, cuando sicarios lanzaron una amenaza contra la organización criminal de Michoacán.

Días más tarde, el 14 de mayo, un video de supuestos hombres armados identificados como miembros del Cártel Zicuirán Nueva Generación impactó fuertemente en las redes sociales. Los sujetos embozados y con armas largas advirtieron su alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación por ser el grupo con más presencia y dinero en el país.

La grabación, de por sí retante, generó polémica pues los presuntos criminales se dirigen abiertamente al presidente, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.

Poco después de la aparición de las imágenes, supuestos pobladores de Zicuirán pronunciaron un discurso a nombre de los Pueblos Unidos. En él, desmintieron las acusaciones en su contra: “Nos dirigimos a usted de manera respetuosa para informarle que no somos ningún cártel, como se nos descalifica en un falso video que anda en redes sociales, las personas de muy mala voluntad tratan de descalificarnos, señor presidente”, menciona un hombre.

