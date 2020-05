Un hombre fue detenido con 4 millones de pesos en efectivo en la Ciudad de México

Hombre fue detenido con 4 millones de pesos en efectivo en la alcaldía Venustiano Carranza (Foto: SSC)

Un hombre fue detenido la tarde de este viernes en calles de la alcaldía Venustiano Carranza cuando viajaba a bordo de un auto blindado y con placas falsas en el que transportaba 4 millones de pesos, de los cuales no pudo comprobar su legal procedencia.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban patrullajes preventivos sobre la calle Oriente 150 y Norte 25, de la colonia Moctezuma 2da sección, cuando sorprendieron a dos personas a bordo de un vehículo blanco quienes, al verlos adoptaron una actitud sospechosa y uno de ellos se retiró de inmediato del sitio.

Ante la posible comisión de un delito, los policías se acercaron y tras identificarse solicitaron una revisión preventiva al hombre, así como una inspección al automóvil, que contaba con blindaje en la carrocería.

Durante la inspección se encontró una maleta color negro que en su interior contenía paquetes de dinero en efectivo dividido en billetes de diferentes denominaciones, por lo que el probable responsable fue detenido.

Félix “N”, de 33 años, quien manifestó que la cantidad ascendía a un aproximado de cuatro millones de pesos, de los cuales no pudo acreditar su procedencia (Foto: SSC)

El hombre identificado como Félix “N”, de 33 años, quien manifestó que la cantidad ascendía a un aproximado de cuatro millones de pesos, de los cuales no pudo acreditar su procedencia.

En tanto, al solicitar las referencias del vehículo en las diferentes bases de datos del padrón vehicular no se encontraron registradas las placas en Morelos como estaban impresas, sino de Michoacán.

Además, ninguna de las características correspondía al automóvil ya que no era dos puertas, el motor no correspondía, y tampoco era modelo 1977, así como el NIV, que se obtiene de la placa, no reflejaba ser de una nomenclatura de vehículo reciente.

Ante todos estos hechos y al no acreditar la procedencia legal de la fuerte suma de dinero, el hombre fue trasladado ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Central de Investigación para dar inicio a los indagatorios correspondientes y definir su situación jurídica. Fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía Antisecuestros, en la colonia Jardín, en la alcaldía Azcapotzalco.

El sujeto además viajaba en un auto blindado y con pñlacas falsas (Foto: SSC)

Curiosamente, en junio de 2018 tres sujetos que llevaban consigo alrededor de 4 millones de pesos en efectivo y armas de fuego, fueron detenidos en calles de la colonia Centro, en la delegación Cuauhtémoc, informó la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

El arresto se realizó por elementos de la Policía Federal tras recibir una denuncia ciudadana en la que se alertaba sobre una camioneta, con placas de circulación del estado de Morelos, en la que viajaban tres hombres por calles del centro histórico.

Al llevar a cabo una revisión en el vehículo, los agentes confiscaron dos armas de fuego y cartuchos útiles, así como una mochila, en cuyo interior se localizaron billetes de 500 pesos que sumaban aproximadamente cuatro millones de pesos.

Los tripulantes del vehículo no pudieron acreditar el origen del dinero ni la posesión legal de las armas, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición del representante social de la Federación, para iniciar las investigaciones correspondientes.

Cuatro hombres fueron detenidos con cuatro millones de pesos en efectivo y en posesión de armas en el centro de la CDMX en junio de 2018 (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez/Archivo)

Y en junio de 2019, un sujeto que pretendía viajar a Tijuana, Baja California, con más de cuatro millones de pesos de dudosa procedencia fue detenido por policías federales, en el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán de Puebla.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre, de quien no se proporcionó su identidad, llegó a la estación área, ubicada en el municipio de Huejotzingo, cuando pasó por el filtro de pasajeros que abordarían el vuelo Y4 461 de la Aerolínea Volaris, los elementos de la Policía Federal le pidieron que les mostrara su equipaje de mano, como todos los usuarios.

Tras revisarlo, los uniformados hallaron 4,860,000 pesos en efectivo, los cuales el sujeto no pudo acreditar como legales y mostró de inmediato una actitud sospechosa y nerviosa, por lo que fue asegurado y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público Federal.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El misterio de los millones de dólares decomisados a Zhenli Ye Gon: el Gobierno los busca

Decomisaron en casa que habitó el fundador de la Unión Tepito el mayor arsenal del que se tenga registro en la CDMX

Clonador vendía tarjetas de Metrobús y cobraba hasta con tarjeta