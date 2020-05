La diputada de Morena, Anel Bueno, sigue desaparecida: el gobernador de Colima pidió no escatimar esfuerzos para rescatarla

Francis Anel Bueno Sánchez, diputada local de Colima por Morena, fue secuestrada el pasado 29 de abril (Foto: Facebook: Anel Bueno)

El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, hizo un llamado a las instituciones para que continúe el trabajo de búsqueda de la diputada local de Colima por Morena, Francis Anel Bueno Sánchez, secuestrada el pasado 29 de abril, en el municipio de Ixtlahuacán

El rapto de la legisladora fue perpetrado por un comando de hombres encapuchados y fuertemente armados que llegó hasta el lugar donde Bueno Sánchez se encontraba promoviendo labores de sanitización.

El mandatario estatal aseguró que su pronunciamiento, a tres semanas del levantamiento de la legisladora, se debe porque las autoridades investigadoras le pidieron que el tema no se hiciera público, por los riesgos que podía presentar para la integridad de la legisladora desaparecida.

Sostuvo que se montó un operativo de forma inmediata, en el que participaron la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública. Además, se constituyó de forma oportuna un grupo de trabajo para la investigación, en el que participa la FGE, la Coordinación Nacional Antisecuestro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.

El gobernador enfatizó que el Estado no debe escatimar esfuerzos, ni recursos para encontrar a Anel Bueno, así como a todas las mujeres que han desaparecido en Colima y en todo México, por lo que exigió que la legisladora regrese viva.

Anel Bueno realizaba labores de sanitización cuando fue secuestrada por un grupo de hombres armados y encapuchados (Foto: Facebook/Anel Bueno)

El pasado 14 de mayo, Emma Sánchez, madre de la víctima, fue la primera persona en levantar la voz. Confirmó que aunque por recomendación de la Fiscalía General de la República permaneció en silencio, a más de dos semanas del suceso decidió hacer pública la desaparición de su hija con la esperanza de saber de ella.

Sánchez detalló que desde el pasado 9 de mayo le solicitó a la dependencia que se emitiera una Alerta Alba por la desaparición de la diputada; no obstante, por razones aún desconocidas no se difundió. “Nos mata la ineficiencia de la investigación que se está realizando, porque hasta ahora no se ha podido dar un resultado concreto que conduzca a la localización de mi hija", señaló la mujer.

La presidenta de la mesa directiva de la Legislatura, Araceli García Muro, explicó que el silencio de las autoridades tenía el propósito de no entorpecer las investigaciones que en este caso requieren del mayor sigilio posible.

Los compañeros de bancada de Anel Bueno aseguraron que la diputada no había recibido ningún tipo de amenazas. "Se trató de un problema social que nos duele a todos y recalcamos la exigencia a las autoridades para que Anel esté de vuelta con vida”, expresaron.

José Ignacio Peralta, gobernador de Colima, aseguró que el pronunciamiento no se hizo antes por recomendación de autoridades investigadoras (Foto: col.gob.mx)

Francis Anel Bueno Sánchez, de 38 años, es diputada de mayoría relativa por el Distrito XVI. Inició su carrera política en 2006 como consejera política del PRI, en el municipio de Iztlahuacán. De 2012 al 2015 ocupó el cargo de consejera Politica del PRI Estatal Colima, y se ostentó como presidenta de ARPACIX (Asociación del Rescate del Patrimonio Arqueológico y Cultural de Ixtlahuacán.

