Por qué “El Chapo Isidro” podría tomar el control de los negocios de la facción fundada por “El Mayo”, según Jesús Lemus

'El Chapo Isidro', líder del Cártel de Guasave, es buscado por las autoridades de los Estados Unidos. (Jovani Pérez | Infobae México)

Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, líder del Cártel de Guasave, podría ser el próximo heredero de los territorios y negocios de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, esto debido a que es su aliado más fuerte en la guerra que mantienen con Los Chapitos desde septiembre de 2024.

De acuerdo con un análisis realizado por el periodista Jesús Lemus Barajas para el podcast Narcomundo, la alianza que mantienen ambas organizaciones criminales para combatir a la facción liderada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, le permitiría quedarse con el control de sus territorios debido a que Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, podría optar por establecer un acuerdo con Estados Unidos.

Y es que tras el secuestro y entrega a EEUU de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, las facciones que integraban el Cártel de Sinaloa iniciaron una guerra que los llevó a establecer alianzas para sostener los gastos económicos.

Es así que Los Chapitos se aliaron con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Mayos con el Cártel de Guasave, esto debido a la rivalidad que “El Chapo Isidro” mantiene desde más de una década contra la familia Guzmán Loera.

¿“El Mayito Flaco” podría buscar un acuerdo con EEUU?

Culiacán comenzó como el principal escenario de la guerra interna en el Cártel de Sinaloa. (Anayeli Tapia/Infobae)

De acuerdo con Lemus Barajas, Ismael Zambada Sicairos tendría la opción de establecer un acuerdo con las autoridades de los Estados Unidos para colaborar como testigo protegido a cambio de que su padre obtenga beneficios en su sentencia, la cual será definida el próximo mes de abril.

“El Mayito Flaco podría en un momento determinado dejar las armas, entregarse a Estados Unidor, ir como testigo protegido para salvar el pellejo tanto de su padre como de él mismo, que incluso su otro hermano les está exigiendo y es el intermediario con la DEA para que se entreguen”, afirmó el periodista.

Esto implicaría que Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, quien luego de ser detenido y extraditado a EEUU, colaboró con las autoridades de ese país y se convirtió en testigo protegido, por lo que hoy se encuentra en libertad y viviendo bajo otra identidad.

Dicha situación podría favorecer para que la familia Zambada obtenga beneficios para “El Mayo”, quien a sus 74 años se enfrentará a su sentencia luego de declararse culpable de narcotráfico.

Ismael "El Mayo" Zambada, presunto cofundador del cártel de Sinaloa y acusado de narcotráfico en Estados Unidos, presta juramento antes de declararse culpable en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 25 de agosto de 2025, según se muestra en este boceto de la sala del tribunal. REUTERS/Jane Rosenberg

Es así que, de acuerdo con Jesús Lemus, en caso de que “El Mayito Flaco” opte por entregarse a las autoridades estadounidenses, sería “El Chapo Isidro” quien obtenga los territorios y negocios que controlaba la facción de Los Mayos.

“Isidro ‘El Chapo’ Meza Flores podría quedarse con todo el reino que en su momento fue justamente de ‘El Mayo’, porque aquí hay un encono muy particular que tiene, porque él odia todo lo que venga de Los Chapos”, señaló.

De ser así, Fausto Isidro Meza Flores podría expandir sus territorios a las zonas de operaciones de Los Mayos, las cuales van desde Sinaloa hasta Baja California y otras entidades

Fausto Isidro Meza Flores, operador del Cártel de los Beltrán Leyva (Foto: fbi.gov)

Lemus también explicó que “El Chapo Isidro” podría ser considerado un narcotraficante de alto nivel, tanto “El Mayo”, “El Chapo” y Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, esto debido a sus actividades de trasiego de drogas con la que ha sustentado sus negocios junto al lavado de dinero.

Actualmente, Isidro Meza Flores es buscado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), y por quien ofrece una recompensa de 5 millones de dólares.