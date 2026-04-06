Frida Sofía enciende las redes con un video junto a un misterioso acompañante y desata rumores de embarazo

La hija de Alejandra Guzmán presenta ejercicios para mejorar el bienestar Credito: cuartoscuro

El reciente video de Frida Sofía junto a un hombre desconocido ha provocado una ola de especulaciones sobre un posible embarazo, debido a la postura en la que ambos aparecen y el gesto del acompañante sobre su abdomen.

La grabación, compartida en redes sociales, muestra a la hija de Alejandra Guzmán en una reunión privada, lo que generó preguntas entre sus seguidores sobre la naturaleza de su vínculo con el hombre y el estado actual de la cantante.

Video genera rumores sobre posible embarazo de Frida Sofía

El clip difundido en plataformas digitales muestra a Frida Sofía grabándose con su celular en un entorno íntimo, acompañada de amigos y con iluminación tenue.

Detrás de ella, un hombre de barba y cabello oscuro, con camiseta negra, se mantiene cerca y llega a colocar su mano sobre la zona del abdomen de la nieta de Silvia Pinal.

Este detalle fue suficiente para detonar rumores de embarazo en redes sociales.

Sin embargo, en otra toma compartida después, la figura de la cantante luce diferente y no se percibe el supuesto vientre abultado, lo que llevó a algunos usuarios a considerar que todo podría tratarse de un efecto del ángulo o el encuadre del video.

No existe información oficial ni declaraciones públicas que confirmen un embarazo, y la propia Frida Sofía aparece fumando en el encuentro, lo cual contradice la posibilidad de gestación, según señalaron varios internautas.

Identidad del acompañante y contexto de la reunión

El video no revela la identidad del hombre que acompaña a Frida Sofía, ni detalla el tipo de relación que mantiene con la influencer. El registro fue realizado durante lo que parece una celebración de cumpleaños de una amiga, en un ambiente cerrado y con pocos asistentes.

A lo largo de la grabación, el hombre permanece junto a la cantante, pero no se observa interacción verbal clara entre ambos. La cercanía y el gesto sobre el abdomen fueron suficientes para alimentar las suposiciones, aunque hasta ahora no se ha confirmado ningún dato sobre la relación.

Quién es Frida Sofía

Frida Sofía Moctezuma Guzmán-Pinal nació el 13 de marzo de 1992 y se ha desempeñado en la música, el modelaje y la televisión. Su primera aparición relevante fue como modelo y figura mediática, y más adelante inició su carrera como solista en la música.

En 2019, debutó en televisión internacional como acto principal en la Gala Anual de la Entrega del Balón de Oro en Los Ángeles. Posteriormente, en 2023, participó como concursante destacada en la undécima temporada de Mira quién baila, el formato latino de Dancing with the Stars transmitido por Univision.