La Casa de los Famosos México 2026: por qué cancelaron la participación de la mamá de Poncho de Nigris

(RS: @ponchodenigris)

El arranque de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026 ya generó controversia antes de su estreno.

Una inesperada decisión de la producción dejó fuera a Leticia Guajardo, madre del exhabitante Poncho de Nigris, tras una serie de declaraciones públicas que violaron los acuerdos de confidencialidad del reality.

El hecho desencadenó reacciones inmediatas tanto de la producción como de los involucrados, marcando el tono de lo que promete ser una temporada llena de sorpresas.

Productora explica por qué excluyeron a la mamá de Poncho de Nigris

La situación se desencadenó luego de que Poncho de Nigris, reconocido por su comportamiento impulsivo, realizara una transmisión en vivo en la que confirmó la participación de su madre en la nueva temporada.

Durante el video, el exhabitante no solo dio por hecho que el contrato estaba cerrado, sino que también la describió como la posible protagonista de la edición.

La reacción de la producción no se hizo esperar. Rosa María Noguerón, productora del programa, declaró:

El conflicto entre Jorge Losa y Poncho de Nigris resurge tras confrontaciones en La Casa de los Famosos México. (RS)

“Nosotros amamos a doña Alegría, es una mujer muy divertida… Sin embargo, creo que fue muy apresurado que Poncho se atreviera a dar las declaraciones que dio”.

Noguerón subrayó que el incumplimiento de los protocolos de confidencialidad fue determinante para excluir a Leticia Guajardo del proyecto.

La productora explicó que en La Casa de los Famosos México las reglas de confidencialidad son estrictas y cualquier filtración puede afectar la selección del elenco.

En este caso, la revelación anticipada realizada por Poncho fue vista como un desafío directo a los protocolos internos, lo que llevó a la cancelación de la participación prevista para su madre.