SFP expuso avances de investigación contra el hijo de Manuel Bartlett por caso de ventiladores a sobreprecio

Irma Eréndira Sandoval explicó el avance actual de la compra de ventiladores mecánicos (Foto: Archivo)

Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dio a conocer el avance de los procesos administrativo que lleva la dependencia que dirige respecto a las presuntas irregularidades señaladas en el proceso de adquisición de 20 ventiladores mecánicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Hidalgo.

De acuerdo con una investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una empresa en la que León Bartlett, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aparece como socio, vendió a sobreprecio los soportes respiratorios a la institución de salud.

La publicación detalla que el contrato de venta señala que los 20 soportes respiratorios costaron 31 millones de pesos, lo cual significa que el valor unitario de cada equipo es de 1,550,000 pesos, 85% más caro de lo normal, de acuerdo con MCCI.

Una empresa de el hijo de Manuel Bartlett, director de la CFE, es investigada por una compra a sobreprecio (Foto: Reuters / Edgard Garrido)

A través de un comunicado, Sandoval Ballesteros declaró que no hubo daño al erario nacional, pues derivado de la investigación que inició el 1 de mayo, el proceso de adquisición fue suspendido.

“En el pasado, se cerraba el pozo cuando se ahogaba el niño, y hoy nuestras investigaciones y tempranas diligencias han logrado que esta compra presuntamente irregular se haya suspendido”, externó la doctora en ciencias políticas.

Hasta el momento existen siete líneas de investigación abiertas y más de una docena de carpetas de investigación contra funcionarios públicos y particulares.

La secretaria de la Función Pública aseveró que, en uso pleno de sus facultades de verificación de las adquisiciones, continúa con las diligencias y procesos administrativos sancionadores para determinar quiénes fueron los responsables y culminar los procesos de sanción, ya sea para los particulares o para los servidores públicos, respetando siempre las garantías del debido proceso de los involucrados.

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, ofreció conferencia de prensa para informar sobre la investigación de las denuncias en contra del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Cabe señalar que este miércoles, el IMSS en Hidalgo levantó un acta de rechazo para devolver los 20 equipos referidos porque los aparatos no cumplían con los requerimientos funcionales acordados.

Al momento de pactar con Cyber Robotics, empresa relacionada con el hijo de Manuel Bartlett, el IMSS precisó que cada equipo debía contar con pantalla táctil a color que muestra gráficas, datos numéricos, alarmas priorizadas en tiempo real y los diferentes modos ventilatorios seleccionados para un tratamiento adecuado; sin embargo, los equipos inspeccionados el 8 de mayo, no cumplían con esas condiciones.

Derivado de esta inspección y las pesquisas realizadas por la SFP, la egresada de la UAM aseveró que, en el caso de que se determine la comisión de conductas ilegales, se impondrán con rigor las sanciones que correspondan, con base en las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y General de Responsabilidades Administrativas, y en cualquier caso se dará vista a las autoridades competentes para que procedan conforme a sus atribuciones.

El hijo del director de la CFE vendió al IMSS unos ventiladores a sobreprecio y éstos no cumplieron con las funciones pactadas por el IMSS (Foto: Cuartoscuro)

En relación a este caso, del pasado 6 de mayo, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, presentó una queja formal ante la Función Pública para que se revise con detenimiento el proceso de la adquisición señalada.

Contrastantemente a los avances notificados el día de hoy, la ingeniera Gálvez había manifestado su desencanto con Irma Eréndira Sandoval y la secretaría que lidera por la investigación relacionada con Manuel Bartlett Díaz.

“Ahí es una denuncia que tendrá que investigar la doctora Irma Eréndira Sandoval, esperemos que aquí no lo exculpen y diga que no hay conflicto de interés, porque es un hijo de funcionarios en funciones. La casa está registrada a nombre del funcionario en funciones y si eso no es conflicto de interés no sé qué pueda ser. No tiene para dónde hacerse la secretaria, casi estoy segura que va a decir que la compra fue correcta, pero no vamos a permitirlo”, expresó la ex jefa delegacional de Miguel Hidalgo.

