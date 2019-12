En el 2014, Vicente Fox estrechó aún más su relación con los directivos de la empresa. Ese año fue clave para la expansión de la empresa en México. Entonces se le vio al ex presidente en compañía de su esposa, la ex Primera Dama Martha Sahagún, en fotografías publicadas en facebook donde se les observa junto a altos ejecutivos de UST Global. El ex mandatario mexicano llevaba puesto un ornamento de la religión hindú, mientras caminaba al interior de un templo budista en compañía de su esposa.