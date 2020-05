Día de las Madres: pronostican pérdidas de hasta 6,000 millones en la industria de las flores

Esta caída impactará en más de 1,000,000 de empleos indirectos. (Foto: José Méndez/EFE)

Una de la industrias más importantes en México en el mes de mayo es la de las flores, pues cerca del 90% de las ventas de productores y comerciantes en este rubro dependen del Día de las Madres; sin embargo, a causa de la emergencia sanitaria por el coronavirus, este periodo será el más complicado que viva el sector en su historia.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), esta industria da trabajo permanente a, por lo menos, 188,000 mexicanos, además de generar otros 50,000 puestos de empleo eventuales y más de 1,000,000 que están relacionados de manera indirecta.

En esta industria, la posición geográfica de México tiene mucha relevancia, pues las condiciones del clima le han permitido ubicarse como la tercera nación con mayor superficie para el cultivo de plantas ornamentales, que son las utilizadas para los regalos en fechas especiales, así como los adornos y decoración de festividades.

Según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), las entidades que más flores de este tipo producen a nivel nacional son Estado de México, Morelos, Puebla y Sinaloa; no obstante, en la actualidad los productores no saben qué hacer con los excedentes tan amplios que no han logrado vender.

“A unos días del 10 de mayo, las flores se están tirando, porque con el coronavirus que estamos viviendo no hay venta. Todo este producto se está tirando y en otras ocasiones hasta hace falta, todo se vende en estas fechas”, dijo Carlos Chávez, un floricultor del Estado de México, a Milenio. Su alternativa ante esta crisis sin precedentes es apilarlas en un rincón del invernadero que tiene en el pueblo de Santa Ana Tenancingo.

Las afectaciones respecto a la venta en el Día de las Madres no son únicamente inmediatas, reconoció para el diario Reporte Índigo, Javier Pérez, un productor de plantas en el Barrio Caltongo, en Xochimilco, pues las ganancias obtenidas en esta fecha son usadas para soportar la inversión de flor de cempasúchil y nochebuena de finales de año.

Los datos de la Sader en torno a las pérdidas que sufrirá la industria de las flores en el país son de 6,000 millones de pesos, lo cual representa un golpe histórico para este sector, el cual no se vio ni siquiera en la crisis sanitaria de 2009, durante la epidemia de influenza A H1N1.

En este sentido, una de las principales medidas que han afectado a los comerciantes de este producto es el cierre de los mercados dedicados a este giro del 7 al 17 de mayo. Al no ser una actividad esencial, las autoridades tomaron esta determinación para evitar aglomeraciones y mitigar la propagación del virus en el momento más crítico de los contagios.

Uno de los puntos de venta de flores emblemáticos de la capital, el Mercado de Jamaica, tuvo que cerrar sus puertas por primera vez en 62 años de funcionamiento, con el fin de no poner en riesgo a los posibles visitantes, pues según los vendedores, un comerciante habría muerto el fin de semana pasado a causa de la enfermedad.

“Esta decisión se tomó porque no queremos que los asistentes a este tradicional mercado regalen la enfermedad Covid-19 el Día de las Madres, por eso determinamos cerrar las puertas del Jamaica por un asunto de seguridad y salud pública”, detalló el alcalde de Venustiano Carranza, Julio Moreno Rivera.

Quien también anunció una iniciativa respecto a esta celebración fue la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien propuso aplazar el Día de las Madres hasta el 10 de julio para mantener la sana distancia.

Según el pronóstico de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), por la contingencia sanitaria, el sector comercial y de servicios dejará de percibir 36,000 millones de pesos este 10 de mayo.

