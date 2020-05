“La corrupción no se acaba por decreto”, advirtió Horacio Duarte, nuevo titular de Aduanas

Horacio Duarte, titular de Administración General de Aduanas, bucará terminar con las malas prácticas en dicho sector (Foto: Cuartoscuro)

Horacio Duarte Olivares, titular de la Administración General de Aduanas (AGA), tiene como enmienda terminar con la corrupción en dicho sector, pero no sólo eso, además habrá un cambio en la estrategia con un enfoque económico y recaudatorio.

Su nombramiento lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del 28 de abril. Y destacó que Horacio Duarte es una persona de toda su confianza y encabezaría una limpia en el sector porque no se había acabado la corrupción.

“Horacio Duarte que es un hombre íntegro, honesto, se va a hacer cargo de las aduanas, porque ahí necesitamos enfrentar la corrupción, que es el principal problema. Vamos a apoyar a Horacio Duarte, para limpiar las aduanas”, refirió López Obrador.

Dicha encargo también lo tuvo Ricardo Ahued, quien renunció al cargo el 24 de abril con el fin de regresar al Senado. El mandatario reconoció que es la única área en la que no han podido erradicar las malas prácticas.

La Comisión Permanente confirmó a Horacio Duarte como nuevo administrador de Aduanas (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

El ahora titular de Aduanas indicó para El Universal que no será condescendiente y que si descubren “que el enemigo está dentro, lo van a echar, en eso no nos va a temblar la mano ni tendremos miedo ni seremos condescendientes o cómplices”.

Añadió que tiene la obligación moral y ética de combatir la corrupción y que ningún mal se termina por decreto, “pero cuenta la voluntad” y se empeñará en terminar la corrupción.

La Secretaría de la Función Pública dio a conocer que de agosto del 2019 a marzo del 2020 se presentaron 77 denuncias por presuntos actos de corrupción de empleados federales de las áreas aduanales.

En la Administración General de Aduanas laboran 7,175 servidores públicos que están repartidos en nueve administraciones centrales y 49 aduanas en todo el país.

Horacio Duarte informó sobre el trabajo en conjunto que realiza con Santiago Nieto, titular Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Foto: Twitter@horacioduarteo)

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también presentó al menos tres denuncias a finales de abril contra administradores aduanales por presuntos actos de corrupción en las aduanas de Progreso, Tuxpan y Mexicali, se detectó tráfico de estupefacientes, fentanilo, armas y autos “chocolate”.

El funcionario explicó para dicha publicación que uno de los cambios que se implementará en las aduanas tendrán un enfoque económico y recaudatorio.

“En la AGA se quiere hacer eficiente una obligación del Estado, que es cobrar impuestos. No es un acto arbitrario, sino que permite (recaudar) recursos para políticas públicas, como salud, educación seguridad”, explicó.

Por otra parte su administración será itinerante, realizará visita a las 49 sedes de la dependencia que hay en el territorio mexicano, para supervisar qué empleados serán removidos de su cargo, además, de que indicó no actuará en complicidad ni con privilegios en relación con los grandes exportadores.

Nombramiento de Horacio Duarte como titular de Administración General de Aduanas (Foto:horacioduarteo)

Ante la enmienda que recibió del Poder Ejecutivo que recibió el ex subsecretario del Empleo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, puntualizó: “No vamos a permitir que nadie de afuera ni de adentro quiera venir a definir, sugerir o, peor, imponer”.

El titular Administración General de Aduanas acotó si cumple con la encomienda presidencial la gente se percatará de ello. “No es un acto de fe o de venganza; al contrario, es de eficiencia del Estado. Porque eso libera recursos para políticas públicas. ¿Qué vendrá? No sé, no me distraigo”.

